Slovo nemškega filmarja, ki je osvojil Hollywood

Poslovil se je nemški režiser Wolfgang Petersen, ki mu je vojna klasika Podmornica iz leta 1982, do tedaj najdražja filmska produkcija v nemški kinematografiji, na stežaj odprla vrata v Hollywood. Zaradi ljubezni do sedme umetnosti bi sicer delal, če bi le lahko, do svojega stotega leta – ali še celo dlje –, a je njegov filmski genij utihnil.

Po večletnem boju z rakom slinavke je v 82. letu starosti za vselej zaprl oči. Toda živel bo še naprej v svojih filmih, s katerimi ni omrežil le rodne Nemčije, temveč je uspehe žel tudi v ameriški filmski meki s kinouspešnicami, kot so Vihar vseh viharjev, Na ognjeni črti, Troja in Izbruh.

Vstopnica v Hollywood

Na svet je privekal leta 1941 v militarizirani Nemčiji, v povojnem kaosu pa je zatočišče našel v hollywoodskih filmih, ki so mu bili kot moralni kompas, ki ga je učil ločnice med dobrim in zlim, in v katerih je našel svoje idole in vzornike. Ter z njimi svoje življenjsko poslanstvo. Ko je pri 12 letih namreč videl film Točno opoldne z Garyjem Cooperjem, se je v njem nekaj premaknilo: »Tedaj sem vedel, da želim postati režiser.« In očitno se je poleg strasti v njem skrival tudi velikanski talent, saj je že s svojim tretjim celovečercem pretresel in navdušil ves filmski svet.

»Marsikateri režiser ima en film, ki je zanj spremenil vse in o katerem bodo ljudje govorili za vedno. Imam to srečo, da imam tak film tudi jaz,« je dejal o Podmornici, ki ga je zapisala med večne filmske velikane in zaradi katere je sploh lahko odskočil v Hollywood. Film je bil namreč nominiran za šest oskarjev, tudi za režijo in (Petersonov) najboljši prirejeni scenarij, hkrati pa je občinstvu postregel s prej v filmu še nikdar doživetim občutkom grozljive klavstrofobije. Filmar je dodal, da je bil tudi tematsko velik zalogaj, »mednarodna publika se je namreč morala vživeti v kožo nemških vojakov, ujetih v podmornici.

Film pokaže, da je vojna vojna, vedno grozna, in v njej mladi ljudje umirajo zaradi strašnih razlogov.

Pred losangeleško premiero so ljudi mamili v kino, češ da jih od 40.000 nemških mornarjev umre 30.000, kar je poželo velikansko navdušenje. Po koncu filma pa sem doživel stoječe ovacije. Pokaže namreč, da je vojna vojna, vedno grozna, in v njej mladi ljudje umirajo zaradi strašnih razlogov.«

Podmornica je bila Wolfgangova vstopnica v Hollywood, ki jo je dodobra izkoristil. Tam je namreč posnel osem filmov, pet se jih je izkazalo za velikanski uspeh. Najbolj morda politični triler Na ognjeni črti s Clintom Eastwoodom, ki se je v oskarjevski dirki potegoval za tri kipce. Uspešnica Ugrabitev (Air Force One) s Harrisonom Fordom v vlogi ameriškega predsednika se je izkazala za enega najbolj dobičkonosnih filmov leta 1997, še večji finančni uspeh pa je požel Petersenov film katastrofe Vihar vseh viharjev z Georgeem Clooneyjem in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah. Sicer pa je v pandemskem času vnovič pritegnila njegova uspešnica iz sredine 90. let, Izbruh, ki ga je navdihnila epidemija ebole.

