Slovenska kantavtorica, pianistka in pevka prebuja svoje skrite želje (VIDEO)

Taja Božič je slovenska kantavtorica, pianistka in pevka, ki se s svojimi iskrenimi besedili, čutnim glasom in svojstveno melodiko dotika duše svojih poslušalcev. V novi skladbi Za trenutek jih nagovarja, da je treba užiti dani trenutek in v sebi prebuditi življenje – prebuditi vse tisto, kar morda v nas še spi, vse sanje in skrite želje.

»Pomembno je le to, da nas na tej poti odkrivanja vodita ljubezen in svetloba,« meni Taja, ki se je z novo pesmijo tako prikupila poslušalcem Vala 202, da je njena pesem, med drugim, postala popevka tedna. Za pesem Za trenutek je bil posnet tudi videospot, in to v prekrasnem ambientu zdaj že legendarnega in čisto na sveže prenovljenega mariborskega hotela pod vznožjem Pohorja, v hotelu Habakuk. Videospot je posnel, režiral in montiral David Bole, s katerim se je Taja spoznala na snemanju oddaje Slovenija ima talent, kjer je pred leti nastopila kot članica zasedbe JazzLadies, s katero se je prvič predstavila širši javnosti, kot klaviaturistka pa je delovala tudi v drugih glasbenih skupinah. Med študijem jazz klavirja v Celovcu je ustanovila glasbeno skupino Taja & The Kirkwaalds.

Scenarij za videospot si je skupaj s producentoma glasbe zamislila kot nekaj lahkotnega in sproščenega, ob čemer pozabiš na vsakdanje skrbi, se nasmehneš, prepustiš in preprosto uživaš. Nekako v stilu skladbe in njenega sporočila. Med snemanjem je bilo čudovito, saj se David Bole spozna na svoje delo in ima že veliko izkušenj. »Zato sem se lahko prepustila performansu, saj sem vedela, da za kamero stoji profesionalec. Pa sam ambient in gostoljubje hotela Habakuk – prečudovito. Toliko prijaznosti od osebja in zaposlenih. Oddih tam bi priporočala slehernemu posamezniku,« pove pevka, ki o pomenu ljubezni do sebe in vseh živih bitij ni spregovorila prvič. Spomnimo se skladb Sledim sebi, Na novo in Živeti tako.

Uvrstila se je med največkrat predvajane slovenske izvajalke na glasbenih lestvicah.

»Za trenutek si dovolimo, da se v nas prebudi vsak delček našega bitja, vse, kar si želi zaživeti in še bolj ljubiti. Samo v polnosti trenutka lahko res izkusimo življenje v polnosti, pa kar koli že počnemo: plešemo, ljubimo, kuhamo,« pravi Taja, ki s tem pozitivno sporočilo predaja v obliki plesne pop skladbe Za trenutek, z elementi urbanega r'n'b-ja in funka, kar je žanr, ki ji je še posebno blizu. Taja ni le izvajalka, temveč tudi avtorica, tekstopiska, aranžerka. Za seboj ima 15 izdanih singlov, pisala pa je tudi že za druge izvajalce. Rada črpa elemente iz različnih žanrov in nenehno raziskuje nov teren ter išče nove glasbene izzive. Po velikem uspehu zadnjih skladb se je Taja zavihtela na lestvice največkrat predvajanih slovenskih izvajalk. Tokrat ponovno sodeluje s preverjeno glasbeno ekipo, ki jo sestavljata Kevin Koradin in Clifford Goilo, njene stike z javnostmi pa je prevzela Kaly Kolonič, lastnica PR-agencije Ekskluzivno, ki skrbi za največje zvezde doma in na Balkanu.