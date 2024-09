Leto 1964 je v slovenski glasbeni zakladnici zapisano z zlatimi črkami. Tega leta je namreč Lojze Slak ustanovil ansambel, ki je v Sloveniji spravljal na noge mlado in staro. A mladenič z Jordankala pri Mirni Peči na Dolenjskem je s svojo harmoniko nase opozoril še prej, in sicer v javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, kjer je prevzel vso dvorano in prepričljivo osvojil prvo mesto. Lojze, ki je igral harmoniko, je prvi inštrumentalni kvartet sestavil z brati Matijo, ki je igral klarinet, Stanetom, ki je bil basist, in Tonetom, ki je v roke vzel trobento, Slakovi fantje pa so v tej zasedbi d...