Skupina Dan D imela koncert na zelo posebnem mestu

Prišli so, da pod zvezdami in na edinstveni lokaciji, v pravem naravnem amfiteatru in ob prasketanju ognja kresa, doživijo koncert ene najpopularnejših slovenskih rock skupin – Dan D. Naravni ambient in popularni rockerji so vsekakor poskrbeli za unikatno izkušnjo. Pod milim nebom so združili človeka in naravo, ob čemer je množica mladih in starih občutila in uživala na prav poseben večer.

Člani skupine Dan D so v Inkluzivni park prišli na povabilo in v organizaciji Kluba vrhniških študentov ter ustanovitelja in vodje Inkluzivnega parka Ožbeta Šteblaja. Vodja tega socialnega podjetja, ki se razprostira na 15 hektarjih površine in kjer že vrsto let poteka šola jahanja Poniji s klanca, skupaj s svojo ekipo prelepe zelene površine razvija kot prostor dejavnosti, osredotočenih na sobivanje z naravo, pa tudi dogodkov, kot je bil koncert skupne Dan D.

Poseben koncert pod milim nebom je navdušil obiskovalce. FOTO: Jernej Žakelj

Šteblaj verjame, da je prav kultura tisto, kar nas povezuje in v nas zbudi občutke. Koncerti pod zvezdami pri Ponijih s Klanca tako že postajajo tradicija, ki se je začela z Adijem Smolarjem leta 2022, Čedahučijem in skupino Fed Horses ter lanskim koncertom Vlada Kreslina.

Tokrat smo v občinstvu opazili tudi pevko Uršo Mihevc, ki je povedala: »Lani smo nastopali kot Fed Horses, tako, da vemo, da se ti dogodki delajo z veliko srca, dobre energije in spoštljivosti do ljudi. Da je okolje posebno, Dan D pa zelo kvalitetna slovenska glasba. Tu se vedno ustvarja lepa energija, v neposrednem stiku z naravo in živalmi. Ko ima nekdo tako kvaliteten odnos do živali, se ta odnos občuti tudi kot spoštljivost do vseh nas.«

Frontman zasedbe Tomislav Jovanović - Tokac FOTO: Jernej Žakelj

Na koncertu je užival tudi Franci Petek, legenda slovenskih smučarskih skokov, kot pravi ne prvič in vsekakor ne zadnjič. Ožbe Šteblaj, ki je skupaj s člani skupine Dan D ter s svojo ekipo z vseh strani prejemal pozitivne vtise in čestitke, je še napovedal prihajajoče nadaljnje dogajanje v zdaj že »slavni« vrtači – med 5. in 10. avgustom bo tam potekal Teden kultnih filmov pod zvezdami.