Serija Zadnji med nami še ni rekla zadnje

Megauspešna HBO-jeva televizijska nanizanka The Last of Us (Zadnji med nami), ki temelji na istoimenski videoigri za Sonyjevo konzolo playstation, bo dobila nadaljevanje. In, kot kaže, ne le enega. Prva sezona je pokrila celotno dogajanje prve igre, v drugem delu igre pa je toliko materiala, da ga bodo lahko uporabili za več sezon, sta razkrila avtorja nanizanke Craig Mazin in Neil Druckmann. Res pa je, da nista želela povedati, ali bo šlo za dve ali tri sezone, le to, da bo več kot ena.

Morda so najbolj strašljivi prav preživeli. FOTO: Naughty Dog

40 milijonov gledalcev je spremljalo uvodni del.

Po apokalipsi

V prvi sezoni smo lahko spremljali dogodivščine Joela in Ellie med prebijanjem skozi postapokaliptične ZDA, razdejane zaradi glivične okužbe, ki okužene spremeni v krvoločna bitja brez razuma. V glavnih vlogah sta blestela Pedro Pascal, ki ga poznamo iz serij Mandalorian, Igra prestolov in Narcos, ter Bella Ramsey, ki je prav tako nastopila v Igri prestolov, poleg tega pa tudi v serijah Najslabša čarovnica in Hilda.

Okuženi z glivo iz roda glavatec (cordyceps) so precej grozljivi. FOTO: HBO

Joel od Marlene (Merle Dandridge, ki je to vlogo odigrala tudi v igri), voditeljice uporniškega gibanja Kresnice (angl. Fireflies) proti avtoritarni organizaciji Fedra, ki je prevzela nadzor nad ostanki civilizacije, dobi nalogo, da mlado Ellie, imuno proti glivični okužbi, spravi na drugi konec ZDA. Tam bi znanstveniki ugotovili, ali lahko z njeno pomočjo razvijejo cepivo. Njuna pot seveda ni enostavna, saj se morata izogibati tako okuženim kakor preživelim, med katerimi so številni še nevarnejši in krvoločnejši od okuženih.

Uspešna prva sezona

Prva sezona Zadnjih med nami je naletela na vsesplošne pozitivne ocene kritikov in odličen odziv gledalcev, tako tistih, ki so poznali videoigro, kot tistih, ki so se z zgodbo srečali prvič. Uvodno epizodo si je na prvi dan ogledalo 4,7 milijona gledalcev oziroma skoraj 40 milijonov v dveh mesecih od premiere. Do marca je imelo prvih pet delov nanizanke povprečno po več kot 30 milijonov ogledov, medtem ko si je zadnjo epizodo na prvi dan predvajanja/pretakanja ogledalo več kot osem milijonov ljudi.

Drugi del videoigre ima dovolj materiala za več sezon.

Televizijski kanal HBO je uradno odobril drugo sezono nanizank, glede na uspeh prve in količino materiala, ki ga obdela drugi del igre, pa niso izključene nadaljnje sezone. In če bodo sledili zgodbi iz The Last of Us Part II, se nam obeta napeta, temačna in pogosto še brutalnejša serija.