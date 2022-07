Seksi prizori v treh minutah

Vroče poletje je prebudilo tudi Matjaža Kumlja. Pevec in maneken se je po dolgem času spet odločil čas posvetiti glasbi, zato je po treh letih v svet poslal pesem z naslovom Kdo te objame.

»Želel sem si pesmi, ki bi bila sproščena, seksi in poletna. Moje asociacije nanjo so poletje, koktajl v roki in uživanje ob bazenu. Točno takšen bo tudi moj dopust,« na kratko pove o svežem singlu. Čeprav je pesem poletna in pozitivna, pa besedilo nosi povsem drugačno, nekoliko nepričakovano sporočilo. Tekst je napisal Rok Lunaček, in ko ga je Matjaž prvič prebral, ga je takoj začutil in vzel za svojega. Spomnil ga je na svojo zgodbo pred leti, ko se je razšel z ljubljeno osebo. »Najhuje je, da ostanejo stvari nedorečene in ne moreš narediti zaključka v glavi,« pove.

Čeprav besedilo ni najbolj veselo, pa je videospot še kako vroč. Nastal je pod režijsko taktirko Matica Gabriela, ki je za Matjaževo soigralko predlagal eksotično lepotico, ki prihaja naravnost iz Dominikanske republike, Emmo Peralta, ki jo nekateri poznajo z lepotnih izborov in modnih brvi. Snemanje je vključevalo nekaj vročih prizorov, na koncu pa je razgreta Matjaža in Emmo čakal hladen tuš – dobesedno. »Na videu se ne opazi, da je izpod tuša tekla ledena voda. Vsi seksi prizori so bili narejeni v samo treh minutah, saj dlje pod ledeno vodo nisva zdržala,« nam je še razkril pevec.