Sanjskemu Gregorju speljali dve dekleti

Fehtarji so štirje uveljavljeni glasbeniki, znani iz vrst slovenske narodno-zabavne glasbe –in. Poleg prijateljstva jih druži tudi neizmerna ljubezen do glasbe, zato so za svojo dušo, kljub temu da delujejo v različnih zasedbah: Kvatropirci, Raubarji in Ansambel Saša Avsenika, postali še Fehtarji. Prvo pesem Najboljši sem so izdali maja lani, videospot pa je na youtubu presegel poldrugi milijon ogledov.Jeseni so fantje izdali drugo pesem, pravzaprav priredbo znane skladbe Čukov Štorklje, ki je spet postala velik hit. »Štorklje ne manjkajo na skoraj nobeni zabavi na podeželju, najbolj pa smo ponosni, da je izsek iz videospota Štorkelj pred kratkim na svojem instagramu s sledilci delila tudi, partnerica, in razkrila, da je to trenutno ena njenih najljubših pesmi,« pravi Matic Plevel. In dodaja, da so v letošnje poletje Fehtarji spet vstopili z novim hitom. »Tudi tokrat gre za predelavo, in sicer pesmi Sladoled, ki jo je v originalu izvajala priljubljena slovenska skupina Yuhubanda. Njen avtor je, ki smo ga povabili, naj se nam pridruži v videospotu, v kar je z veseljem privolil in se prelevil v čisto pravega sladoledarja,« še razkriva Plevel. Fehtarjem pa so se v skladbi pridružili še drugi glasbeni prijatelji, denimo trobentač, saksofonist, pozavnistin drugi.In koga vse, poleg Vlašiča, še lahko vidimo v videospotu? »Namenoma smo izbrali dve zares simpatični dekleti. In ker smo radi tudi aktualni, smo k sodelovanju povabiliin, ki ju lahko spremljamo v aktualnem šovu Sanjski moški, hkrati pa se še obe borita za srce. Včasih imamo res krompir,« v smehu pove Blaž Jenkole. Da tudi Fehtarji radi ližejo sladoled, in to ne katerega koli, pač pa slovenskega, še raje pa se družijo s sanjskimi ženskami, poudarja tudi basist v skupini Samo Kališnik. Zato so s kreativno ekipo slovenske znamke sladoledov Indy & Pippa pripravili hudomušen, malo satiričen videospot, ki karikira navade Slovencev, povezane z odhodom na dopust in s časom, ki ga preživijo ob morju.Fehtarji si želijo, da bi njihova nova pesem popestrila poletne vožnje v službo ali na dopust, druženje na plaži in trenutke, preživete na soncu ali ob večerih s prijatelji. »Naj bo letošnje poletje zares enkratno. In tudi če ne gre vedno vse po planu, se nikoli ne splača obupati. Na koncu vam življenje vedno pripravi sladko presenečenje,« pravijo v en glas Fehtarji.