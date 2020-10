Rokenrol ne gre v penzijo!

Kljub vztrajanju na sceni niso upehan dinozaver, ampak živ bend, ki redno osvežuje zvok. FOTO: LUKA RIFELJ

Domači prvaki knap'n'rolla razpihujejo jesensko meglo z novim radijskim singlom Adijo klape, energično odo rokenrolu, ki je veliko več kot le glasna glasba. Le nekaj dni po obletnici odmevnega koncerta v ljubljanskem Kinu Šiška, s katerim je zaznamovala tri dekade glasbenega ustvarjanja, pošilja skupina Orlek tako v radijski eter novo skladbo z aktualnega albuma Živel rokenrol.»Pesem Adijo klape je še posebno namenjena tistim, ki živite z rokenrolom in se zavedate, da je to veliko več kot le glasna glasba. Rokenrol je način življenja, razmišljanja, je sistem vrednot ... To je hvalnica energiji, življenju, prijateljstvu, uporništvu, pripadnosti. Pesem govori o tem, da za nič na svetu ne zamenjamo rokenrola, nikdar, niti za girice in klape, poleti nekje ob jadranski obali,« pravijo člani ikonične zasavske skupine, ki jim je, kot mnogim kolegom, korona uničila izjemno koncertno sezono. A pravega rokerja taka nadloga, kot je epidemija, ne vrže iz tira. Pravi roker vztraja, se bori in ve, da bodo kmalu spet zarohneli motorji in bo občinstvo pod odrom dvignilo roke visoko v zrak ob zvoku glasnih kitar!»Rokenrol je uporniški, močen, čustven, prijateljski, ljubezniv, nežen, vizionarski, kritičen, jezen, duhoven, hraber, požrtvovalen in še in še,« pravijo rokerji, ki že komaj čakajo, da se spet odpravijo na špil. Žene jih sprašujejo, koliko časa bodo še vztrajali, odgovor pa je jasen: »Rokenrol ne gre v penzion!« Če ne bo kakšnih novih koronskih presenečenj, bo skladba Adijo klape v naslednjih dneh dobila tudi spremljajoči videospot. »Scenarij je napisan, ekipa in prizorišče snemanja rezervirana, zdaj pa držimo pesti, da nam bo uspelo načrte tudi izpeljati,« so odločni glasbeniki, ki se jim kljub trem desetletjem ustvarjanja še ne mudi z odrov.Nasprotno, kar nekaj članov ustvarja tudi druge uspešne glasbene projekte, Orlek pa jih združuje v uporniški ljubezni do rokenrola in pridnih, delavnih ljudi.