Rok Lunaček in pop legenda Anja Rupel danes in jutri praznujeta rojstni dan

Pevke Anje Rupel v zadnjih letih ne srečujemo na odrih tako pogosto, kot bi si želeli, zato so bili ljubitelji popa še posebno veseli, ko jo je skupina Flirrt v sredo povabila kot gostjo na svoj koncert v ljubljansko Nebo.

»Anja je ne le slovenska, ampak regionalna popkulturna legenda. Z Videosexom je bila eno najvidnejših imen jugoslovanskega novega vala, potem je pustila pečat še kot solistka, veseli pa me, da sem imel priložnost ustvarjati z njo,« je vodja Flirrta Rok Lunaček izdal, zakaj so jo povabili v goste, Anja pa je takoj privolila, saj Flirrt spremlja od začetkov. Ker oba ta konec tedna praznujeta rojstni dan, jima je na koncertu publika za zalogo zapela vse najboljše ter glasno pomagala tudi pri izvedbi 21 hitov, iz katerih so Flirrt in Anja stkali koncert.

12. aprila bo Nebo gostilo šov Klemna Slakonje z bendom, ki je prava poslastica za ljubitelje petja, komedije in imitacij, Anja Rupel, Zoran Predin in Davor Gobac iz hrvaške skupine Psihomodo pop pa 27. marca vabijo v zagrebško dvorano Lisinski.