Rod Stewart prvič v Sloveniji

Odštevanje se je začelo. Čez skoraj pol leta, natančneje 19. maja prihodnje leto, prihaja prvič v svoji šestdesetletni karieri k nam legendarni britanski pevec Rod Stewart, ki bo ljubljanske Stožice nedvomno povsem zapolnil. »Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in se veselim nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj,« je pred koncertom v Ljubljani dejal Stewart, ki se je z več kot 250 milijoni prodanih albumov po vsem svetu v glasbeno zgodovino zapisal kot eden najbolje prodajanih izvajalcev. V luči njegove priljubljenosti je tako pričakovati, da bodo vstopnice šle kot vroče žemljice, v prodajo pa gredo že danes ob 11. uri. No, člani kluba njegovih oboževalcev so se zanje lahko zagrebli že v predprodaji, ki je stekla natanko 24 ur prej.

Sailing. Rhythm Of My Heart. Tonight's the night. Maggie May. The First Cut Is The Deepest. To so le nekatere izmed uspešnic sivolasega romantičnega rockerja, ki bogatijo zakladnico svetovne glasbe in jih verjetno poznajo prav vsi. Njegove čustvene balade, začinjene z ritmi rock'n'rolla, ki jih prepeva z raskavim glasom, so osvojile množice različnih generacij, ter so kot nalašč za koncert v mesecu ljubezni, ko ga bo prineslo v našo prestolnico. Nepozaben večer obljublja tudi organizator. »V veliko čast in zadovoljstvo je zastopati glasbeno legendo, kot je Rod Stewart, in organizirati njegov prvi koncert v Ljubljani. Prepričani smo, da bo občinstvo uživalo v vrhunski produkciji, odlični glasbi in zabavi, zato komaj čakamo na maj prihodnje leto,« je povedal direktor Star produkcije Alen Ključe.

Letos zaznamuje šestdeset let svoje glasbene poti. FOTO: Wikipedia

Zlati gramofon za življenjsko delo

Talent legendarnega glasbenika je prepoznala tudi kritiška srenja. Dvakrat je bil namreč sprejet v rock'n'roll dvorano slavnih, na podelitvi grammyjev so se mu poklonili z zlatim gramofonom za življenjsko delo, leta 2016 pa je za svoj prispevek h glasbenemu in humanitarnemu delu prejel viteški naziv. Je eden redkih umetnikov, ki se ponašajo s 16 singli, ki so se uvrstili med prvih 10 najbolj poslušanih na lestvici Billboard Hot 100. Nadalje pa se je z 10 albumi in 26 uspešnicami uvrstil na vrhove lestvic v Veliki Britaniji ter s 17 albumi in 16 hiti tudi na vrhove lestvic v ZDA. A po glasbenih zvezdah ni segel le zaradi svojega prepoznavnega raskavega glasu. Kot je dober pevec, je tudi izjemen tekstopisec, ki v svojih skladbah združuje različne sloge in ustvarja novo kombinacijo folk, rock, blues in country glasbe s povsem edinstvenim zvokom. Tudi na svojem zadnjem studijskem albumu Tears of Hercules, ki je izšel leta 2021, je eden od avtorjev devetih skladb. Album, ki se je takoj po izidu uvrstil med prvih pet najbolj poslušanih, je zanj še posebno dragocen in pomemben. Vključuje namreč pesem Touchdown, ki jo je posvetil očetu, zaradi katerega je vzljubil nogomet, to svojo veliko ljubezen pa je pevec prenesel tudi na svoje sinove.

Kariero je začel leta 1963 v birminghamskem ansamblu Jimmy Powell and the Dimensions, v katerem je igral na harmoniko, leto pozneje se je pridružil skupini, ki jo je vodil Long John Baldry, in nato podpisal prvo pogodbo za singel, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl. Leta 1969 je pel pri zasedbi The Faces, ki se je kmalu preimenovala v Rod Stewart and The Faces. Na samostojno glasbeno pot je stopil leta 1971 z albumom Every Picture Tells A Story in z uspešnico Maggie May zaslovel po vsem svetu.

Stewart poleg vseh koncertov, ki jih ima na svetovni turneji, že od leta 2011 nastopa tudi v dvorani Ceasars Palace v Las Vegasu, kjer so njegovi koncerti še vedno razprodani. Ni namreč le tekstopisec in pevec, temveč tudi rojeni šovman. In kot tak ve, da ljudje poslušamo tudi z očmi. Svetleča se, barvno kričeča oblačila, ki jih pogosto oplemeniti z nič manj kričečim šalom, ter hlače, ki se telesa oprijemajo kot druga koža, so namreč že desetletja njegov zaščitni znak.