Rajši 60 let srečen kot 90 tečen že to soboto v Domžalah

Ljubezen gre skozi želodec ali Rajši 60 let srečen kot 90 tečen je zgodba o odnosih. O odnosih med ljudmi, odnosih do prehranjevalnih navad ter do družbenih norm in standardov. Mar za srečo in zadovoljstvo vsi potrebujemo iste stvari?

Zgodba avtorja in režiserja Jerneja Čamplja je bila odrsko prvič uprizorjena v obdobju, nenaklonjenem prireditvam in druženju, zdaj pa je napočil čas, da svečano zažari, svobodno zadiha in do solz nasmeje svoje občinstvo.

Urška Vučak Markež, Maja Martina Merljak in Saša Klančnik z osveženo različico predstave prihajajo v Kulturni dom Franca Bernika Domžale v soboto, 11. marca, ob 20. uri, v njej pa Vučak Markeževa igra Meto, ki si bliža štiridesetim, nima partnerja ali otrok, družabnega življenja, s športom, jogo in podobnimi aktivnostmi pa se ukvarja le prek televizijskega ekrana.

Bojan, ki ga igra Klančnik, se je sprijaznil z nedavno ločitvijo. Ko mu je že malo mar, v kakšnem položaju je pokrov straniščne školjke in si končno lahko naroči pico po lastni izbiri, se bivša žena s takšnimi in drugačnimi izgovori začne vračati v njegovo življenje.

Poleg ljudi, ki jima kratijo mir in svobodo (Maja Martina Merljak v vlogah Metine mame in Bojanove bivše žene), imata Meta in Bojan še veliko skupnega: sta preprosta, ljubita življenje in dobro hrano, za srečo pa potrebujeta le drug drugega in poln hladilnik. Kljub neskončnim oviram pa se njuni življenji začneta zabavno prepletati ...