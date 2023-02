Primorca Tilen in Karlo žurala s Tanjo Žagar

Okrogle obletnice so dovolj dober razlog za zabavo in zgodi se, da se zato na različnih koncih Slovenije znajdejo tudi različni glasbeniki. Da sta se na neki zabavi znašla v družbi Tanje Žagar, sta se pred dnevi pohvalila na svojem profilu na facebooku tudi mlada primorska študenta strojništva Tilen Cupin in Karlo Budan, ki s harmoniko popestrita prenekatero prireditev na Primorskem, ljudje pa ju poznajo pod zanimivim imenom – Duo Zemljotres.

Oba igrata harmoniko že od sedmega leta, kot duo pa sta začela nastopati pred slabima dvema letoma. Najpogosteje ju povabijo na razne rojstnodnevne zabave, za presenečenje, igrata tudi na obletnicah, porokah in številnih prireditvah.

»Kjer koli si naju zaželijo, tja prideva in hitro razživiva družbo z glasbo, dobro voljo in tudi kakšno šalo,« pravita Primorca, ki sta se ponosno fotografirala tudi s Tanjo Žagar, s katero sta poskrbela za veselo razpoloženje na eni od zasebnih rojstnodnevnih zabav.