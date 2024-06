Priljubljena pevka skupne Skater bo pomagala kužkom

Svetlolaso Saško Smodej poznamo kot pevko skupine Skater, ki zveste oboževalce ob vikendih z glasbenim prijateljem Samom Poštrakom - Samcyjem že več kot dve desetletji zabava po vsej Sloveniji.

Saška je tudi velika ljubiteljica živali in celo vzrediteljica kužkov, malih nemških pritlikavih špic-pomerancev, v lastnem pasjem salonu Pom pom pa skrbi tudi za nego živali. Na družbenih omrežjih se je nedavno pohvalila, da je postala ambasadorka Taura za Slovenijo, prejšnji mesec pa je obiskala Kika group v Litvi, kjer je nadgradila svoje znanje.

Odslej bo namreč v svojem salonu opravljala tudi tako imenovane ozonske kopeli, ki lahko pomagajo obnoviti kožo in dlako kužkom, ki imajo bolezenske težave, kot sta denimo alopecija in BSD. »Takšne kopeli so namenjene tudi hitrejšemu okrevanju po operativnih posegih.

Žal pa so omenjene bolezni najpogostejše ravno pri pasmi, ki jo vzrejam tudi sama, zato sem ponosna, da bom zdaj lahko lajšala težave mnogim, ki jim doslej nisem mogla pomagati,« pravi Saška, ki v teh dneh s Samcyjem že snema tudi novo skladbo in videospot.

Glede na vse njene obveznosti si Saška sicer težko privošči kakšen daljši odklop ali dopust, a kot pravi, za sprostitev vedno najde čas. »Imam pa tudi srečo, da me dejansko sprošča to, kar počnem in je moje vsakodnevno delo, zato mi zaenkrat ni hudega,« še pravi Saška. Da je skupina Skater še vedno zelo priljubljena, kaže tudi to, da so njihovo skladbo On pa ne more priredili v oddaji Kaj dogaja, odpela pa sta jo Tilen Artač in Alenka Marinič kot duet Skvoter.