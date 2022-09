Prijateljici obiskuje iz onstranstva

Ta teden je minilo eno leto, odkar je pri le 39 letih rak vzel Sarah Harding. A čeprav je pevka odšla v onstranstvo, še vedno včasih obišče Cheryl in Nadine Coyle, s katerima je kot del dekliške zasedbe Girls Aloud našla slavo. A ti obiski zvezdnicama ne naženeta strahu v kosti, ne nazadnje jih je vsaj Cheryl pričakovala, saj sta s Sarah sklenili pakt, da mednju ne bo prišlo nič, niti smrt. »Podrobnosti nisva dodelali, a dogovorili sva se, da me bo, ko bo prišel njen čas, nato vseeno še obiskala. Edini pogoj, ki sem ji ga postavila, je bil, da ne pride naokoli ravno tedaj, ko bom na stranišču.« In tega se je držala, saj se je pri prijateljici pofočkala med vožnjo.

Dekleta je v skupini Girls Aloud povezala glasba. FOTO: Wikipedia

Leteče slušalke

Pri Cheryl se je pofočkala med vožnjo. FOTO: John Rainford, cover Images

Njihova skladba Hear me out je bila znak, po katerem je Cheryl prepoznala obisk prijateljičinega duha. »Prej sem se več tednov trudila, da bi mi v avtu uspelo vzpostaviti bluetooth povezavo. Neuspešno. To me je tako razbesnelo, da se tega nekaj mesecev niti pritaknila nisem več,« se spominja Cheryl, nato pa se je nekega dne usedla v avto in se je razlegla njihova skladba. »Od kod, pojma nimam. Moj telefon je bil ugasnjen, nič ni bilo niti povezano prek bluetootha, slednji niti vklopljen ni bil, pa vendar je igrala ta skladba.« Zato brez senčice dvoma ve, da je bila to Sarah, ki jo je pozdravljala iz onstranstva. »To je bila njena skladba! Jokala in smejala sem se hkrati.«

Pokojna zvezdnica se je Cheryl javila prek glasbe, Nadine pa je dala vedeti, da je še vedno ob njej, z metanjem reči. Nekaj dni po pogrebu je Nadine snemala irski glasbeni šov Last Singer Standing, ko so meni nič, tebi nič prek mize trikrat zapored poletele slušalke. »Spet drugič, ko sem ravno obujala spomine in govorila o Sarah, pa je nekaj zletelo s police. To je morala biti ona.«