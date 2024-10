Prihaja novi del Jurskega parka! To je vse, kar morate o njem vedeti

Jurski park smo na velikih platnih prvič videli leta 1993, šest filmov pozneje pa se zgodbe o kloniranih dinozavrih še vedno nismo naveličali. Trenutno poteka snemanje sedmega dela franšize. Minuli konec tedna je ekipa v New Yorku snemala prizore z dvema glavnima zvezdnikoma filma Jurassic World Rebirth, Scarlett Johansson in Rupertom Friendom.

Friend v najnovejšem filmu o dinozavrih igra vlogo farmacevtskega predstavnika Martina Krebsa, Johanssonova pa upodablja tajno agentko Zoro Bennett.

Glavno snemanje se je začelo sredi junija na Tajskem.

Snemali so pred restavracijo Shake Shack, kader pa je vključeval skupino vsaj štirih ljudi v zaščitnih oblekah, ki so pršili nekakšno tekočino, ki je bila videti kot pesek.

Poleg Johanssonove in Frienda igrajo še Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain in Ed Skrein.

Zgodba se tokrat vrti okoli medicinskega preboja, povezanega z DNK dinozavrov. Nastaja pod okriljem Universal Pictures in Amblin Entertainment, izvršni producent pa je Steven Spielberg. Režiser je Gareth Edwards, scenarij pa je delo Davida Koeppa, ki je bil soscenarist prvih dveh izvirnih filmov Jurski park (1993) in Izgubljeni svet: Jurski park (1997).

Na več koncih

Glavno snemanje se je sicer začelo sredi junija na Tajskem in je trajalo približno en mesec, nato se je produkcija za en mesec preselila v Kalkaro na Malti.

Pozneje so snemali v Sky Studios Elstree v Londonu v Angliji, konec septembra pa so se preselili v New York, kjer snemajo zadnje prizore. Ker je pred ekipo še veliko postprodukcijskega dela, naj bi Jurassic World Rebirth prišel v ameriške kinematografe 2. julija prihodnje leto.

2. julija 2025 naj bi prišel v kino.

Prvi Jurski park je bil velika uspešnica in je ustvarjalcem prinesel več kot 914 milijonov dolarjev (843 milijonov evrov). Nastal je v režiji Stevena Spielberga in je presegel uspeh njegovega filma E. T. – vesoljček in postal najbolj dobičkonosen film, kar jih je režiser ustvaril. Bil je najbolj dobičkonosen film vseh časov do Titanika leta 1997. Prejel je več kot 20 nagrad, vključno s tremi oskarji za tehnične dosežke na področju vizualnih učinkov in oblikovanja zvoka.