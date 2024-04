Prihaja nova serija, ki je posneta po izjemno priljubljeni franšizi videoiger

Ljubitelji videoiger in postapokaliptičnih nanizank bodo 11. aprila spet prišli na svoj račun. Na pretočni kanal Amazon Prime Video namreč prihaja nova znanstvenofantastična serija Fallout, posneta po istoimenski franšizi videoiger, ki se dogajajo po atomski apokalipsi v alternativni zgodovini Zemlje, kjer je napredek jedrske tehnologije po drugi svetovni vojni sprožil nastanek retrofuturistične družbe in poznejše vojne za vire. Preživeli so se zatekli v bunkerje, imenovane trezorji, zgrajene za ohranitev človeštva v primeru jedrskega uničenja; 219 let pozneje mlada Lucy zapusti svoj dom v Trezorju 33 in se poda v nevarno puščavo Los Angelesa.

Nova zgodba v osmih epizodah

Ustvarjalec serije Jonathan Nolan, ki je pri projektu sodeloval z ženo Liso Joy, je priznal, da je bil živčen in hkrati navdušen, ko se je lotil televizijske priredbe priljubljene postapokaliptične serije videoiger Fallout. »Iskreno povedano je bilo vse skupaj kar zastrašujoče, saj sem sam igral te igre in jih vzljubil,« je povedal Nolan na londonski premieri nove serije v osmih epizodah.

Avtor in režiser prvih treh epizod Jonathan Nolan z glavno igralko Ello Purnell, ki igra Lucy. FOTO: Amazon Prime Video

Zakonski par je prej pripravil že televizijsko uspešnico Westworld, Jonathan Nolan, ki je bil soscenarist pri več filmih svojega brata Christopherja Nolana, vključno z Medzvezdjem in Vitezom teme, pa je tudi režiral prve tri epizode nanizanke. »Mislim, da je serija zelo podobna igram v franšizi Fallout, saj je vsaka igra del širšega vesolja, vendar ima vsaka svoje okolje, svoj nabor likov in svojo zgodbo. Tudi naša serija ima svojo zgodbo z novimi liki, vendar je postavljena v širše vesolje iger,« je pojasnil 47-letni Nolan.

Zgodba se dogaja dobrih dvesto let po jedrskem uničenju sveta.

Zgodba se osredotoča na tri glavne junake: prebivalko Trezorja 33 Lucy MacLean (ki jo igra Ella Purnell), člana Jeklene bratovščine Maximusa (Aaron Moten) in mutiranega lovca na glave Ghoula (Walton Goggins). Dogaja se v puščavi Los Angelesa dobrih dvesto let po jedrskem uničenju, v katero se prvič v življenju odpravi Lucy, ki se mora zanesti na svoje spretnosti, pamet in vrednote, da preživi v svetu, ki je tako zelo drugačen od njenega. Ko prečka sovražni teren v iskanju očeta (ki ga igra Kyle MacLachlan), sreča Maximusa in Ghoula, ki sta vsak na svoji misiji.

V seriji nastopajo Kyle MacLachlan, Ella Purnell in Walton Goggins. FOTO: Amazon Prime Video

O ekranizaciji Fallouta se je govorilo že od leta 2008, a šele zdaj se je našla prava ekipa, ki je zajela bistvo videoigre in ga prelila na male zaslone. Serija je mešanica postapokaliptične drame, znanstvenofantastičnega vesterna in satire, po čemer slovi tudi gamerska franšiza.