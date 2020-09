Pri Črnem Petru bodo gostili Korono

Jasna je oblekla čisto pravi gostinski dirndl in zdaj gostom tudi streže.

Ženski pevski zbor Korona bo tudi nastopil.

Matjaž Javšnik alias Franci je obležal.

Potem ko se je oddaja Pri Črnem Petru uspešno vrnila v dnevne sobe vseh, ki ob sobotnih večerih pogrešajo slovensko glasbo in tudi kanček pristnega humorja, voditeljica, pardon, po novem natakaricamed tednom očitno najde čas tudi za to, da smukne v domači vinograd na Dolenjsko in pomaga pri trgatvi. Tako je vsaj mogoče sklepati po fotografiji, ki jo je objavila na družabnem omrežju. Ob koncih tedna pa je zagotovo v Ljubljani, kjer nastajajo nove oddaje Pri Črnem Petru. In to soboto bo na sporedu že tretja v tej sezoni, v kateri lahko spremljamo zanimiv preobrat, saj sta Jasna inzamenjali vlogi. Jasna je oblekla čisto pravi gostinski dirndl in zdaj gostom tudi streže, Sofija pa napoveduje glasbene goste. A v tokratni si bo Jasna z vso močjo prizadevala zaslužiti čim večjo napitnino. Kako dobro ji bo šlo, pa bomo videli. A si je optimistično v ta namen pripravila kar veliko bovlo. V oddaji pa bodo tokrat gostili znanega kantavtorja, Igorja in Zlate zvoke, Foksnerje, ženski pevski zbor Korona, Me tri do polnoči ter Sopranos. Od tod torej napoved, da bodo imeli v studiu tudi Korono. Seveda ne tiste, o kateri vsak dan poslušamo v medijih in nam vzbuja slab občutek, ampak gre za skupino dam različnih generacij z Dobrne, ki jih vodiin bodo zapele znano pesem Ne čakaj na maj. A brez korone preprosto ne gre in tudi Šifrer je svojo znano zimzeleno pesem Vse manj je dobrih gostiln priredil aktualnim razmeram. Kako bo to zvenelo, pa bomo slišali, kot rečeno, že to soboto. In tudi videli, čemu se je Franci (igralec), ki živi nad gostilno Pri Črnem Petru, znašel na tleh in potreboval pomoč, da si je opomogel.