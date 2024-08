Pri Avsenikih bo veselo

Od danes pa vse do nedelje bo pod šotorom in v dvorani pod Avsenikovo marelo gostilne Avsenik v Begunjah zelo veselo. V treh glasbenih večerih se bo na odru zvrstilo okoli 25 ansamblov iz Slovenije in tujine, ki bodo obiskovalcem pričarali nepozaben glasbeni vikend, poln veselja in plesa.

Poleg glasbenih užitkov si bodo lahko obiskovalci, v Begunje jih bo veliko prišlo iz nemško govorečih dežel, ogledali sejem domače obrti, pa tudi bližnje naravne in kulturne znamenitosti. Letošnji festival bo še bogatejši, saj bo mogoče zven harmonike poslušati tako rekoč od opoldneva do večera. Poleg večernega dogajanja na glavnem odru pod šotorom bo namreč obiskovalcem na voljo spremljevalni program, ki bo potekal pod Avsenikovo marelo. V ta namen so organizatorji, družina Avsenik, povabili številne mlade, tako uveljavljene kot manj znane izvajalce, ki bodo imeli edinstveno priložnost, da se predstavijo in si utrejo pot tudi na tuja glasbena prizorišča.

Ansambel Roberta Zupana letos praznuje 35 let. FOTO: Mojca Marot

Prvi dan so poimenovali Mednarodni dan, na njem bodo zato nastopili tudi trije ansambli iz tujine, poleg Veselih Begunjčanov in Ansambla Saša Avsenika ter Gregorja Avsenika, ki bodo otvorili vsak večer. V spremljevalnem programu bodo danes nastopili Ansambel Gašperja Mirnika, zmagovalci Veseljakovega izbora za naj pesem poletja, Strastni muzikanti in Lah-ov Boris s prijatelji.

Sobotni program so poimenovali Avsenikov dan, na njem bodo nastopili Monika Avsenik, Hišni ansambel Avsenik, ansambel Zupan, Slovenski muzikantje in Hišni trio, v spremljevalnem programu pa ansambel Mladi asi, Vipavski kvintet in Original Štajerci, ki večinoma nastopajo v tujini. Njihov vodja Jernej-Rene Brilej pravi, da je sodelovati na tem festivalu zanje velika čast.

Ansambel Saša Avsenika bo na odru vse tri festivalske večere. FOTO: Osebni arhiv

»Ne samo, ker bomo peli in igrali v zibelki narodnozabavne glasbe, še bolj si štejemo v čast, da je tudi družina Avsenik prepoznala naše glasbene odlike. In to čeprav nismo tipičen kvintet, saj izvajamo Avsenikovo glasbo z diatonično harmoniko,« pravi Brilej. Vsi izvajalci bodo zaigrali tako lastne kot Avsenikove skladbe, med njimi bodo vse največje uspešnice. Nekatere, denimo Na Golici, bomo zagotovo slišali večkrat.

Ansambel Gašperja Mirnika FOTO: Osebni arhiv

Avsenikov festival se bo končal v nedeljo, ko bo tako imenovani Slovenski dan, na njem bodo nastopili še Prifarski muzikanti, Fehtarji, Mladi korenjaki, Ansambel Jureta Zajca in Šmarnogorski kvintet. V spremljevalnem programu pa ansambli Sladki greh, Ansambel Gregorja Kobala in Svizci. Letošnji festival, ki je bienalni, kar pomeni, da poteka vsaki dve leti, bo sedmi po vrsti, drugo leto pa bo njegov vodja Aleš Avsenik, ki vodi tudi družinsko gostilno in Avsenikov muzej.