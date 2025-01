Pri 17 letih gre Aleksej na Emo (FOTO)

Aleksej Ivačič Kolar, ki ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce, je mlad in obetaven glasbenik s Kozjanskega, natančneje iz Imenega. Prav tako je eden od 12 letošnjih izvajalcev, ki bodo nastopili na Emi, saj se mu je uspelo prebiti skozi sito 114 glasbenikov, ki so se potegovali za nastop na festivalu, ki bo enemu od njih odprl vrata tudi na svetovni oder Evrovizije. Na Emi se bo predstavil z avtorsko pesmijo z naslovom Kind, ki jo je ustvaril sam, v prevodu pa pomeni »prijazen«.

S svojim pasjim prijateljem Polarisom

In prav takšen, torej prijazen in prijeten fant, je tudi sam. Aleksej oziroma PolarAce je še dijak, star je 17 let, a ga glasba spremlja že od zgodnjega otroštva, ko je pel v vrtcu in doma. »Svojo glasbeno izobrazbo sem začel z glasbeno pripravnico in osmimi leti učenja violine v glasbeni šoli, pogosto pa sem nastopal kot solist v otroškem, mladinskem in deškem zboru Osnovne šole Podčetrtek na pevskih revijah in prireditvah,« pove Aleksej, ki so mu pri štirinajstih diagnosticirali sladkorno bolezen tipa 1. A kot pravi, ga bolezen, razen tega, da se mora držati stroge diete in ves čas kontrolirati sladkor, ne omejuje pri njegovih obveznostih in hobijih. Mladenič je tudi kitarist in violinist, igra pa tudi akustično kitaro. Trenutno pa svoje pevsko znanje že eno leto izpopolnjuje pri magistrici Alenki Gotar, ki se ji je s pesmijo Cvet z juga na Emi leta 2007 uspelo prebiti tudi na evrovizijski oder. Letos se bo poskušal tja prebiti Aleksej, ki mu družbo pogosto dela pes Polaris, ki ga ljubkovalno kliče Po. »Polaris je pasme border collie, kar pomeni, da je izredno inteligenten in energičen,« nam pove mladi glasbenik, ki se je s svojim pasjim prijateljem predstavil tudi na odru šova Slovenija ima talent. V polfinale se mu ni uspelo prebiti, je pa požel veliko pozornosti prav zaradi nastopa s Polarisom. Na odru Eme bo nastopil sam.