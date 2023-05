Presenečenje za Joker Out, pogovarjali so se z znamenitim glasbenikom

Fantje iz skupine Joker Out, ki nas letos zastopajo za Evroviziji, so že nekaj dni v Liverpoolu, kjer bodo prihodnji četrtek, v drugem polfinalnem izboru, nastopili s pesmijo Carpe Diem. Še pred velikim dnem pa so mladeniči končno spoznali vrhunskega glasbenika Elvisa Costella, s katerim so nedavno posneli duet New Wave. Naši glasbeniki so videospot z 68-letnikom posneli na daljavo, saj je bil Costello v tistem času na turneji po Ameriki, zdaj pa so Bojan, Jan, Nace, Jure in Kris s svojim idolom opravili videoklic. Sprva so fantje mislili, da bodo opravili intervju za oddajo BBC TV Morning show, med klicem pa se jim je iz New Yorka pridružil Costello, ki prihaja prav iz Liverpoola, to pa je bilo prvič, da so se glasbeniki pogovarjali iz oči v oči.

Pogovor z Elvisom Costellom je bil za vse veliko presenečenje. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Med številnimi obveznostmi, ki jih imamo v Liverpoolu, je bilo to nekaj prav za dušo. Pogovarjali smo se skoraj pol ure, o našem sodelovanju, o tem, kakšen je bil in je Liverpool, kakšen je bil Eurosong v času Abbe, ko so tekmovalce poslušali le na radiu in si mogoče kje videl kako fotografijo, in danes, ko vse spoznamo že pred nastopom in lahko glasuje tudi občinstvo. Dal nam je nekaj nasvetov, naj uživamo v tem, kar počnemo, ter v sodelovanjih in prijateljstvih, ki se spletejo, komaj pa čakamo, da se srečamo tudi v živo,« so nam fantje sporočili iz Liverpoola.