Za zloščeno fasado idiličnih življenj popolnih gospodinj iz ameriškega predmestja se skrivajo umazane skrivnosti, celo umor. A nobena skrivnost ne more ostati večno skrita, počasi začne mezeti na plan in rušiti zgrajeno utvaro idile. Nekaj takega je sporočala serija Razočarane gospodinje, ki je med letoma 2004 in 2012 pred male zaslone prikovala na milijone gledalcev.

Serija, prepojena s črnim humorjem, se je izkazala za velikanski hit, ki se ji je priklonila tudi kritiška srenja s kar sedmimi emmyji in tremi zlatimi globusi. A glede na kaos, ki se je odvijal za scenami in za ugasnjenimi kamerami, je pravi čudež, da se je vrtela več kot eno sezono. Tako zdaj v svoji knjigi End Credits: How I Broke Up With Hollywood (Kako sem pretrgala vezi s Hollywoodom) piše Patty Lin, ena izmed scenaristov, ki so Razočarane gospodinje soustvarjali med njihovo prvo sezono, svoj pečat pa dala tudi nekaterim drugim televizijskim uspešnicam, denimo Prijatelji in Beg iz zapora.

Prijatelji za ugasnjenimi kamerami menda niso bili tako prikupni in zabavni. FOTO: Alice S. Hall, Getty Images

Vsak izmed njih je imel v mislih le eno – kako bo scenarij služil meni.

Ekipa se ni razumela z igralci

Izjemna ustvarjalnost in visoka kakovost serije sta se izgubili že po prvih delih. Tako ocenjuje Linova, ki pravi, da se je edinstven črni humor, ki jo je pritegnil v pilotni epizodi serije Razočarane gospodinje, pozneje popolnoma izgubil. »Glede na popolno neučinkovitost celotnega procesa ustvarjanja je čudež, da smo sploh posneli kakšno epizodo. Tega, da je bila serija svoj čas ena najbolj vročih, da je dobila toliko nagrad in se vrtela kar osem let, pa sploh ne morem doumeti.«

Patty Lin je razkrila, kako je bilo v resnici sodelovati pri ustvarjanju nekaterih najbolj priljubljenih serij. FOTO: Osebni arhiv

Ekipa se ni razumela z igralci. »Piscem sicer niso prepovedali vstopa na snemalno prizorišče, a tam hkrati nikakor nismo bili dobrodošli. Igralce smo običajno videli le pri branju scenarija pred začetkom snemanja. A še tedaj so nas posedli nekam v ozadje, tiho smo bili kot miške in se vsi trudili, da se ne bi srečali z očmi glavne igralke Teri Hatcher,« je razkrila Linova.

V svojih spominih se je avtorica spomnila tudi Prijateljev in glavne zvezde serije Jennifer Aniston, Davida Schwimmerja, Liso Kudrow, Courteney Cox, Matta LeBlanca in Matthewa Perryja označila za precej zoprno skupinico, ki je načrtno sabotirala šale, ki jim niso bile všeč. »Vsak izmed njih je imel v mislih le eno – kako bo scenarij služil meni. Vsem je bilo jasno, kako gledalce pripraviti do smeha, a kadar jim šala ni bila všeč, so jo sabotirali, vedoč, da bomo scenarij popravili. Cel kup odličnih šal smo vrgli skozi okno, ker je Kudrowova svoje besede tedaj nerazločno momljala skozi usta, polna slanine.«