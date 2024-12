Posodobljeni Šakal lovi rekorde in pozornost

Britanski pisec kriminalk in novinar Frederick Forsyth je že pred pol stoletja spisal politično srhljivko Dan šakala, po kateri je bil leta 1973 posnet istoimenski celovečerec; letošnjo jesen je luč sveta ugledala posodobljena različica Šakala (kot so serijo prevedli za naš trg).

Najnovejši Šakal še zdaleč ne sledi knjižni predlogi, ampak ima novo, posodobljeno resničnost in vključuje težave (ter tehnologije in možnosti) današnjice. Serija je po prvem mesecu postala velikanski hit, je najuspešnejša nova serija na Otoku, ki so jo kadar koli predvajali pri osrednjem komercialnem ponudniku Sky: prvo epizodo si je v zgolj 26 dneh ogledalo štiri milijone in pol gledalcev. Tudi v ZDA je nadaljevanka takoj prišla med pet najbolj gledanih, prek storitve SkyShowtime je zdaj dosegljiva tudi pri nas.

Morilca z ledenim obrazom upodablja z oskarjem nagrajeni Eddie Redmayne.

V središču serije, ki se dogaja po vsej Evropi, je poklicni morilec Alexander Duggan (upodablja ga z oskarjem nagrajeni Eddie Redmayne), ki zmore z ostrostrelsko puško (in še z marsičim, tudi z golimi rokami) uničiti tarče na različnih koncih stare celine. Je mojster preobleke, skrivanja in inovativnosti; lažnih identitet, sodobnih tehnologij ter pravega denarja mu zlepa ne zmanjka. A kljub vsemu je še vedno presoden, Redmayne pa ga upodablja z brezizraznim obrazom igralca pokra (ki se razneži kvečjemu ob svojem majhnem sinu).

Lov mačke in miši se vleče od Iberskega polotoka do hrvaškega otoka.

Tudi druga sezona

Eksekucije pritegnejo pozornost Biance (igra jo z bafto nagrajena Lashana Lynch), agentke britanske obveščevalne službe MI6 ter strokovnjakinje za strelno orožje. Bianca prva ugotovi, da Šakal žrtve ubija na rekordnih razdaljah, prevelikih za preostale ostrostrelce, in začne loviti poklicnega morilca, gre po sledi trupel, ki ostajajo za njim. Lov mačke in miši se vleče od Iberskega polotoka do hrvaškega otoka, prek vzhodne Evrope do angleške prestolnice, vse do reminiscenc afganistanske okupacije, kjer se je Šakal izučil za mojstra.

Po Evropi za seboj pušča krvavo sled.

Producenti serije so z mojstrsko fotografijo, dramatičnimi suspenzi ter nepredvidljivimi obrati vtkali številne specifike ostrostrelcev oziroma poklicnih morilcev, ki kot vsi drugi kriminalci sanjajo o poslu življenja, po katerem bodo postali pošteni. Medtem ko se že bliža zadnja izmed prvih desetih epizod in Bianca še vedno lovi Šakala, pa so snovalci ter producenti že napovedali, da bo sledila druga sezona nadaljevanke. Železo je navsezadnje treba kovati, dokler je vroče.