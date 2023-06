Poslovila se je od Nasledstva in postala mamica

Vsak konec pomeni tudi nov začetek, kar ne bi moglo bolj veljati kot v primeru avstralske zvezdnice Sarah Snook. Ko se je namreč pripravljala, da si ogleda zadnjo epizodo zadnje sezone HBO uspešnice Nasledstvo, ki jo je izstrelila med zvezde in s katero je dihala in živela preteklih pet let, je namreč tudi razkrila, da je nedavno postala mamica.

Nosečnost je razkrila šele, ko trebuščka ni mogla več skriti. FOTO: Roger Wong, INSTARimages

»Težko je ubesediti, kaj mi je ta serija pomenila. Kraji, ki smo jih obiskali, izjemni talenti, s katerimi sem sodelovala ... Ob misli, da je vsega tega konec, se mi lomi srce,« je zapisala ob fotografijo, na kateri sedi pred televizorjem, pripravljena, da začne ogled še poslednje epizode Nasledstva. In čeprav ob tem niti z besedico ni omenila, da sta se z možem razveselila njunega prvega otroka, je bila slika tokrat bolj povedna kot tisoč besed. Pred televizijski zaslon je bila namreč prikovana z dojenčkom v naročju.

Pandemija vse spremenila

Z zaključkom serije, ki ji je prinesla zlati globus in dve emmyjevski nominaciji, se je za Sarah nedvomno zaključilo pomembno obdobje njenega življenja. »Ta serija mi je spremenila življenje. In zdaj se mi je življenje spremenilo še enkrat,« je nekoliko med vrsticami povedala, da je mamica. Nosečnost je sicer razkrila ob premieri četrte sezone Nasledstva, ko okroglega trebuščka preprosto ni več mogla skriti.

Zadnjo epizodo zadnje sezone serije, ki je zanjo spremenila vse, si je ogledala z novorojenčkom v rokah. FOTO: Osebni arhiv

Petintridesetletna zvezdnica je na pot starševstva zdaj zakorakala prvič. Ob tem pa verjame, da do tega najverjetneje sploh prišlo ne bi, ko se svet zaradi pandemije ne bi tako rekoč ustavil. Kajti čeprav svojega moža Dava Lawsona pozna še skoraj desetletje, njuno dolgoletno prijateljstvo najverjetneje nikoli ne bi preraslo v ljubezen, ko se ne bi bila prisiljena skupaj izolirati.

Ta serija mi je spremenila življenje. In zdaj se mi je življenje spremenilo še enkrat.

»Prijatelja sva že od leta 2014. Skupaj sva živela, potovala, vedno sva bila vesela, ko sva se videla. Toda najin odnos je bil vselej platonski,« je dejala Sarah in dodala, da je pandemija nato spremenila vse. »Ob začetku pandemije sva se skupaj izolirala in se tedaj zaljubila.« In očitno je bilo tako namenjeno, saj poprej v vseh letih prijateljevanja nikoli nista bila sočasno samska. Tedaj pa so se zvezde očitno poravnale njima v prid, in tako Sarah ni prav nič omahovala in je Dava po le kakšno leto dolgi romanci jeseni 2020 zasnubila. Zdaj pa sta si že ustvarila družino.