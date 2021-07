Poslovil se je bradati rocker iz ZZ Top (FOTO)

Svoje oboževalce je trio imel tudi med evropskim plemstvom. FOTO: Christian Alminana/Getty Images

Če bi še enkrat živel, bi kaj storil drugače, a ničesar ne obžaluje. FOTO: Christian Alminana/Getty Images

Elvisove spominke je nosil na turneje Dustyja je nad glasbo navdušil Elvis, ki je imel v bradatem rockerju enega svojih največjih oboževalcev. »Njegov velik oboževalec sem, že od malega. Elvisove memorabilije imam povsod po svoji hiši, s seboj pa sem jih nosil tudi na pot, na turneje. Tega se je z leti nabralo že toliko, da sem moral postopno na turnejah le zaradi Elvisovih spominkov dobiti še dodatno garderobno sobo. Bilo je že nekoliko čudaško.«

Tudi kdor ni veliki ljubitelj glasbe in ne pozna rockerskega tria ZZ Top, je gotovo že videl podobo dveh na prvi pogled skoraj identičnih bradačev s sončnimi očali in klobukom na glavi, kako se v ospredju odra ritmično pozibavata.To sta (bila)in, seveda s kitarama v rokah in mikrofonom pred usti, med njima v ozadju pa šena bobnih. V tej zasedbi je trojica zakorakala na skupno glasbeno pot pred več kot pol stoletja, v tem obdobju svet obogatila s 15 glasbenimi albumi, leta 2004 pa so se prebili tudi v dvorano slavnih rock'n'rolla. In čeprav glasbena trojka nikakor ni bila več rosno mlada, vsi so namreč že prekoračili sedemdesetico, ni bilo videti, da jih lahko kaj ustavi.»Šov se mora nadaljevati!« so čivknili, ko je le malo nazaj moral Dusty zaradi poškodbe kolka prekiniti glasbeno turnejo, namesto njega pa je za bas kitaro poprijel njihov dolgoletni kitarski tehnik. To je bilo pred približno desetimi dnevi, v tem kratkem času pa se je vse spremenilo. Za vedno. Končala se je pomembna era. Dusty se je v domači Teksas vrnil zaradi poškodbe, tam pa bo ostal za vselej. V 73. letu starosti se je namreč zazibal v večni spanec.»Globoko sva žalostna ob novici, da je najin compadre, najin tovariš Dusty Hill umrl v spanju na svojem domu v Teksasu. Ne le midva, tudi legije oboževalcev ZZ Topa bomo pogrešali tvojo osebnost, humor in predanost skupini,« sta se od bradatega basista in enega od ustanoviteljev legendarnega rockerskega tria poslovila njegova kolega in prijatelja Beard in Gibbons.Glasba mu je bila namenjena. To je Dusty, ki je maja 1949 na svet privekal kot, vedel od malega. Vse od tistih rosnih fantovskih let, ko je v bistro, v katerem je kot natakarica delala njegova mama, zahajal. »Tedaj še ni bil dobro znan zunaj domačega Memphisa. A imel je že album, ki je bil v jukeboxu v bistroju, kjer je delala mama in kamor je redno prihajal. Ko sva se z mamo preselila nazaj v Dallas, je ta album vzela s seboj in sem ob njem doma nenehno pel,« se je svojih začetkov spomnil Dusty, ki je že pri osmih letih začel prepevati tudi v javnosti, na ulicah domače četrti, mimoidoči pa so mu metali kovance. Drugo je, bi lahko rekli, zgodovina.No, skoraj, njegova resnična glasbena zapuščina se je začela pisati dobro desetletje pozneje, 1969., ko je z Beardom in Gibbonsom ustanovil skupino ZZ Top, in še v istem letu so izdali svoj prvi singel. Leto pozneje je sledil njihov prvi koncert in še 12 mesecev pozneje prvi glasbeni album. V naslednjih petih desetletjih, najbolj pa v 70. in 80. letih preteklega stoletja, so jahali val slave, najodmevneje s hiti, kot so La Grange, ki je hvalnica razvpitemu bordelu Chicken Ranch v teksaškem mestu La Grange, Gimme All Your Lovin' in Legs.V prvi vrsti je bil Dusty basist in sovokalist, a tudi filmske kamere mu niso bile tuje. Pojavil se je v ikonični znanstvenofantastični uspešnici Nazaj v prihodnost 3 ter seriji Deadwood (HBO), samega sebe pa je upodobil tudi v animirani komični seriji King of the Hill. Precejšen sloves ali morda bolje razvpitost pa mu je prinesla nesreča s pištolo. Samega sebe je namreč ustrelil v trebuh!»Moj prvi odziv je bil 'sranje!' Temu pa je sledil 'au!' Nisem mogel verjeti, da sem storil nekaj tako neumnega. Še danes ne vem, kako mi je to uspelo,« je pred leti spregovoril o incidentu iz sredine 80. let, ki se je – čeprav ne ve natančno, kako – zgodil, ko mu je tedanje dekle pomagalo pri sezuvanju škornjev. Pri tem mu je padla na tla pištola, se sprožila, naboj pa je pristal v zvezdnikovem trebuhu. »V resnici bolečine niti čutil nisem. Bil sem v šoku. Vedel sem le, da moram nemudoma v bolnišnico.« Tam so ga zdravniki zakrpali, v spomin pa mu je ostala brazgotina.