Posebno priznanje za Isabello Rossellini

Na 37. podelitvi evropskih filmskih nagrad, ki bo 7. decembra v Luzernu, bo Evropska filmska akademija (EFA) italijansko-ameriški igralki Isabelli Rossellini podelila nagrado evropski dosežek v svetovni kinematografiji za njen izjemni opus. Nastopila je v vrsti nagrajenih filmov, trenutno jo lahko gledamo v psihološkem trilerju Conclave.

Isabella Rossellini, rojena leta 1952 v Rimu, je na filmskem platnu debitirala leta 1976 v filmu ameriškega režiserja Vincenta Minnellija z naslovom A Matter of Time, v katerem je zaigrala tudi njena mama, švedska filmska zvezda Ingrid Bergman. Njen oče je italijanski režiser Roberto Rossellini. V naslednjih letih je poleg nastopanja v filmih delala tudi kot ameriška dopisnica za italijansko televizijsko mrežo RAI.

Za vlogo zlorabljene pevke v Modrem žametu je prejela nagrado independent spirit.

Od svoje debitantske vloge je nastopila v številnih filmih, med drugim v trilerju Bele noči iz leta 1985, drami Roger Dodger iz leta 2002, filmu Cousins iz leta 1989 in celovečercu Modri žamet režiserja Davida Lyncha, za katerega je za vlogo zlorabljene pevke prejela nagrado independent spirit.

Za vlogo skrivnostne družabne ženske Lisle, ki je za vedno ostala mlada, v filmu Smrt ji lepo pristoji iz leta 1992 je igralka prejela nagrado saturn za najboljšo stransko vlogo. Leta 1997 je bila nominirana za emmyja kot gostujoča igralka v seriji Bolnišnica upanja s šestimi sezonami iz leta 1994.

Italijanski igralki so lani podelili filmsko nagrado David di Donatello, ki jih vsako leto podeljuje italijanska filmska akademija. Leta 2013 je prejela kamero berlinala, leta 2020 pa nagrado za življenjsko delo na filmskem festivalu v Stockholmu.

Med njenimi zadnjimi vlogami sta vlogi v televizijski seriji Julia produkcijske mreže HBO Max izpred dveh let in gledališki monodrami Darwin's Smile, svoj glas je posodila v animiranem filmu Marcel the Shell with Shoes On iz leta 2021, zaigrala je v filmu Himera v režiji italijanske filmske ustvarjalke Alice Rohrwacher iz lanskega leta in filmu Spaceman v režiji Johana Rencka, v katerem sta zaigrala še Adam Sandler in Carey Mulligan. Nastopila je tudi v psihološkem trilerju Conclave, ki ga je režiral nemški režiser Edward Berger in je trenutno na ogled na filmskem festivalu v San Sebastianu.