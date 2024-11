Poglejte, kako sta se Rudan in Resnik pripravljala na skupni koncert: »Kar pijte prijatelji moji« (VIDEO)

Miran Rudan in Vili Resnik sta si bila včasih konkurenta, a to se je spremenilo. Danes sta prijatelja. Kmalu ju bomo lahko videli tudi na njunem prvem skupnem koncertu. Ta bo 16. novembra v Media centru. Zanimanje za ta koncert je izjemno veliko. Kot smo že poročali, so karte zanj pošle v le nekaj dneh.

Priprave na njun prvi skupni koncert so že stekle. Kot lahko vidimo v videu, ki ga je Rudan objavil na svojem profilu na Instagramu, sta se dobila v eni izmed restavracij in tam govorila o tem, katere pesmi bosta zaigrala. Pogovor je potekal ob kozarcu vina. »Kar pijte prijatelji moji,« je dejal Resnik, ki je, kot je možno razbrati iz videa, poskrbel, da so bili kozarci v restavraciji polni.

Seveda pa priprave na takšen koncert ne morejo biti samo v restavraciji, ampak tudi pred mikrofoni. Kako potekajo tonske vaje za koncert, sta pokazala že pred dnevi.

Legendarni dvojec iz skupine Pop Design bo imel 24. januarja še en skupen koncert, ki bo potekal v UŠC Leona Štuklja v Mariboru.