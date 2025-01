Pod trupli je preživela napad Hamasovih teroristov, zdaj bo pela na Evroviziji (FOTO)

Yuval Raphael, ki je oktobra 2023 preživela napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na glasbenem festivalu Nova, ki je zahteval več kot 370 smrtnih žrtev, bo Izrael zastopala na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo gostila Švica. Lanska predstavnica Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije Eden Golan je zasedla peto mesto.

Skrila se je pod trupla

24-letna Raphaelova je Hamasov napad preživela, ker se je skrila pod kup trupel. V sredo je zmagala v televizijski resničnostni oddaji HaKokhav Haba ali v angleškem prevodu The Next Star (Prihodnja zvezda), s čimer si je pripela pravico, da Izrael zastopa na Evroviziji 2025 v Baslu maja letos.

Med kvalifikacijami za tekmovanje je Raphaelova zapela baladno različico slavne švedske zasedbe in nekoč zmagovalke Evrovizije Abba Dancing Queen. Pesem je posvetila, kot je dejala, vsem angelom, ki so umrli v Hamasovem napadu na festival.

FOTO: The Rising Star, Channel Keshet Via Reuters

V pričanju pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice aprila lani je Raphaelova pripovedovala, da se je, ko se je začel raketni napad kot uvod v večurni Hamasov napad, z drugimi obiskovalci festivala zatekla v majhno zaklonišče, a so pripadniki kmalu začeli streljati v njem.

»Prijatelji in neznanci so bili ranjeni in ubiti pred mojimi očmi. Ko so trupla umorjenih padla na nas, sem doumela, da je skrivanje pod njimi edini način, da preživim to nočno moro.«