Po navdih v Belo krajino (VIDEO)

Prekaljena slovenska glasbenika sta se pred kakšnima dvema letoma naključno srečala v Beli krajini, na kopališču Griblje ob Kolpi, kamor se tudi sicer glasbeniki pogosto zatečejo. Anja Pavlin, pevka indie-pop skupin Tretji kanu in Indigo, ter kitarist legendarne punk zasedbe Niet Robert Likar sta takoj začutila skupno pozitivno energijo.

»Res sva se takoj zaštekala in tudi en jam session smo urezali za lokalom pri šefu Robertu Pezdircu, kamor med drugimi radi zahajajo Vlado Poredoš (Orlek), duo 2B iz Vinice, Tina Marinšek, David in Erik iz skupine Up and downs, Marko Pezdirc, novinar Rudi Vlašič in mnogi drugi boemi, žejni belokranjskega toplega sonca in sproščene družbe,« pravi Anja, ki zdaj z Robijem predstavlja njun skupni komad Meni, Jevničan in Novomeščanka pa sta v tej novi skladbi našla, kot pravita, presek na videz nezdružljivih glasbenih miljejev.

Pesem govori o tem, da na našo življenjsko premico posameznika včasih stopijo ljudje, za katere se zdi, da so bili poslani le za nas. »Ti 'zate' ljudje potem živijo v tvojem žepu kot kamenčki za srečo. Včasih so le tiho, včasih ti šepetajo. Vse to sem vpela v mojo ljubo Belo krajino in Kolpo, ki jo v skladbi poimenujem kar dežela Nije – kjer sije, žubori, se popotnik s cesto zlije,« razkrije avtorica besedila in doda, da se je glasbeno sodelovanje zgodilo spontano, pred Robijevim kombijem nekega avgusta. »Rekla sem mu, naj kaj zaigra, na to podlago pa sem začela peti tekst, ki sem ga začela pisati že pred leti, pa nikakor ni padel na svoje mesto. In tako se je zgodilo. Uvod v skladbo je originalni posnetek s telefona iz prav tistega dne na Kolpi, ko je skladba tudi nastala,« pove.

Njuna skladba nosi naslov Meni.

Anja in Robert, ki ju je povezala glasba, si tako želita le, da odvalovi ta njun duet, ki ga spremlja tudi čudovita risana videozgodba, ki sta jo od idejne zasnove, izrisa ozadij, likov, animacije in končne montaže ustvarili Robertova hčiter ilustratorka in grafična oblikovalka. »Tehnika te je 2D računalniška animacija, gre za mešanico cut-out animacije in klasične animacije. Živa in Irena sta pri videoanimacijskih projektih do zdaj sodelovali z Nieti,, Tretjim kanujem in tudi z različnimi podjetji. V glavni vlogi videospota lahko vidimo potepuškega črnega kužka in njegovo iskanje prostora pod soncem ter 'le njegovega' človeka,« je video opisala Anja in dodala, da je njo in, njenega glasbenega in življenjskega sopotnika, lani zaradi zastoja srca zapustil njun čokoladni labradorec Bono. Psičku sta hvaležna za vso njegovo ljubezen in vse, kar ju je naučil – o sprejemanju, dobroti in tudi to, da življenja ne gre jemati preresno. »Za srečo je včasih dovolj blatna luža in podarjen sendvič,« se nasmehne zgovorna Dolenjka, ki je z Janom in Tretjim kanujem še kako ustvarjalna.

Po krajšem premoru kanujčki namreč pripravljajo izid novih singlov in tudi snemajo tretji album, ki bo izšel v jeseni. Album bo, kot nam je prišepnila sogovornica, presenetljivo optimističen v sporočilnosti in melodijah. Sicer pa je Anja Pavlin tudi v intenzivnih pripravah na letošnji tradicionalni Festival novomeško poletje, ki bo skozi julij in avgust potekal v sedmih poletnih večerih, v pripravi pa je še en projekt, namenjen otroški publiki in mladim po srcu.