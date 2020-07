Pitt bo spet poklicni morilec

Akcija na vlaku

2005.

je že bil poklicni morilec.

Oskar

Lansko leto je bilo izjemno plodovito zanj.

Njegovo zasebno življenje je še vedno v soju žarometov, alahko pokaže veliko več, dokazuje zvezdnik: oskarjevec, čigar kariera po ločitvi oddosega nove vrhunce, se pripravlja na vlogo v akcijskem trilerju Bullet Train, v katerem se bo prelevil v vlogo poklicnega morilca z imenom Ladybug.Spomnimo, igralec se je v plačanega morilca že prelevil v komični kriminalki Gospod in gospa Smith leta 2005, ki mu je odnesla zakon zin prinesla dolgo ter burno razmerje z Joliejevo, a nedvomno gre pričakovati, da bo tokratna vloga v režijimnogo resnejša in bolje sprejeta med kritiki.Zgodba temelji na knjižni uspešnici japonskega pisatelja, Maria Beetle, govori pa o skupini poklicnih morilcev, ki se z različnimi interesi in nameni znajdejo na vlaku v Tokiu. Kot pričakujejo poznavalci, se pripravlja mešanica akcijskega filma Hitrost iz leta 1994 sinv naslovnih vlogah, ki se dogaja na avtobusu, ter trilerja Nonstop iz leta 2014, v katerem nastopatain, ki rešujeta usodo potnikov na letalu.Leitch se je izkazal že s Hitrimi in drznimi: Hobbs in Shaw, ki je prišel na velika platna lani, in drugim delom Deadpoola iz leta 2018. Pod scenarij se bo podpisal, snemanje pa naj bi se začelo jeseni, če načrtov ne bodo prekrižale morebitne nove zdravstvene omejitve. Načrtujejo zaprto prizorišče, na katerem naj bi lažje bdeli nad morebitnimi okužbami in se držali predvidenih ukrepov. Leitch in Pitt sta sodelovala že večkrat, poroča STA: Brad je s skromno vlogo nastopil v Deadpoolu 2, Leitch pa je bil Pittov kaskader v Oceanovih enajst leta 2001 in Troja 2004.Še spomnimo, za Pittom je izjemno pestro leto, lani je namreč na velikih platnih blestel znanstvenofantastični Ad Astra, še veliko več navdušenja pa je požel z uspešnicoBilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki mu je poleg drugih laskavih nagrad prinesel tudi težko pričakovanega igralskega oskarja.