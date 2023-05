Omar Naber razkril: Vsega je kriva neznanka (VIDEO)

Omar Naber se po skladbah Cesta in nebo, Ogenj in glas srca predstavlja s povsem novo pesmijo, ki jo je poimenoval Posebn model. Poseben naslov za posebno pesem, ki je nastala v nenavadnih okoliščinah, pravi naš pevec. Po mnenju mnogih eden najboljših slovenskih vokalistov je namreč idejo za besedilo dobil po zanimivi izkušnji. »V nekem ljubljanskem lokalu se mi je simpatična mlada dama začela nasmihati. Ko sem ji nasmeh vrnil, je pristopila do mene. Začela sva prijeten pogovor, s katerega sva hitro prešla na šale in smeh. Po nekajminutnem pogovoru me je pokroviteljsko pobožala po licu in mi rekla: 'Ti si res en poseben model.' Nato mi je obrnila hrbet in odkorakala. Od presenečenja sem okamnel in ostal brez vseh besed,« se nenavadnega srečanja spominja Omar, ki je prav v besedah svoje sogovornice našel iztočnico za pesem. »Na poti domov sem si prepeval, da sem poseben model, in se na koncu še posnel, da ne bi pozabil simpatične melodije. Če se tisti večer ne bi posnel, bi na melodijo verjetno popolnoma pozabil in skladbe sploh ne bi bilo,« razkrije pevec, ki je glasbo za skladbo napisal sam, pod besedilo pa se je podpisal še Rok Terkaj. Pesem je dobila tudi vizualno podobo. V videospotu kot Omarjev psihoterapevt nastopa tudi pionir, začetnik in ustanovitelj slovenskega rapa in hip hopa Dalaj Eegol, ki se zdaj predstavlja z umetniškim imenom Recycleman.

Navdih za skladbo je 41-letni pevec črpal kar iz lastnih dogodivščin. FOTO: JANEZ MAROLT

V besedilu skladbe se pojavi njegovo predhodno umetniško ime Ali En. Raper je bil eden od Omarjevih vzornikov v mladosti, z leti pa sta postala dobra prijatelja. Povabilo, da bi nastopal v Omarjevem novem videospotu, je tako z veseljem sprejel. V videospotu nastopa tudi šopek izbranih deklet. To so misica Hana Klaut, Tia Vlahovič, hči glasbenika Mikija Vlahoviča, Laura Cigut in Tjaša Fartek. Sicer pa ima Omar z novo skladbo velike načrte, saj verjame, da ima vse elemente, da postane nova uspešnica. Odločil se je, da jo bo kmalu izdal tudi v italijanščini z naslovom La Vita e Una Roulette. Tekst za italijansko različico je napisala Laura Renesto, za več podrobnosti pa bo treba še malo počakati, saj glasbenik za zdaj ostaja precej skrivnosten.