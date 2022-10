Omar Naber povedal, katero je najlepše mesto na Balkanu

Slovenski glasbenik Omar Naber ni priljubljen le na domačih tleh, dobro ga poznajo tudi v tujini. Ravno včeraj je bil gost na Klan radiu, v Tirani, kjer je v intervjuju povedal, da bo stopil na oder na njihovem festivalu. »Bil sem povabljen na največji albanski glasbeni festival z imenom Kenga Magjike, kjer bom nastopil solo, v angleščini, s komadom, ki se imenuje »Bring Back«. Festival poteka v dveh delih, najprej pred izbor sedaj, oktobra, nato še od 7. do 17. novembra. Razdeljen je na 4 kategorije: 1. Albanski izvajalci novinci, 2. Albanski izvajalci uveljavljeni, 3. Internacionalni izvajalci začetniki, 4. Internacionalni izvajalci uveljavljeni. Vseh izvajalcev je 53, sam nastopam v 4. kategoriji«, je povedal ambiciozni Omar, ki bo, brez dvoma, s svojim glasom in stasom očaral tudi albansko publiko.

Organizatorji festivala so sami kontaktirali Omarja, saj so zanj dobili priporočilo iz Londona, dvakratni nastop na Evroviziji pa jih je še dodatno navdušil. Omar ni prvič v Albaniji, glavno mesto pa mu je še posebej všeč: »Tirana je daleč najlepše, najbolj čisto in najbolj urejeno mesto na Balkanskem polotoku.«