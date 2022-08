Omar Naber in Saša Lešnjek imata dobro novico

Že 12 let je, odkar je slovenski glasbenik in pevec ter lomilec ženskih src Omar Naber posnel duet z Nušo Derendo. Zdaj nas bo ponovno presenetil z duetom. »Glede na to, da je že dolgo minilo od zadnjega dueta, se mi zdi osvežujoče po 12 letih imeti še en moško-ženski duet. Duetov se nisem nikoli preveč posluževal, a v isti sekundi, ko sem skladbo napisal, sem vedel, da je to skladba za duet, in to za duet s Sašo Lešnjek. Prijateljujeva že vrsto let, igral sem ji na poroki, poročena je namreč z mojim prijateljem Aleksom Volaskom. Ker sta mi oba pri srcu, sem za sodelovanje takoj pomislil nanjo,« je povedal Omar o svoji novi skladbi, ki je bila posneta že lani.

Igralska ekipa videospota: Omar, Saša, Boris in Milena. FOTO: Hana Barši Palmić

»Ker je pesem jesenska, smo se odločili, da jo izdamo konec poletja. Premiera videospota bo 9. septembra. Pesem govori o ljubezni med moškim in žensko, ki traja vse življenje, česar skoraj ni več v današnjih časih. Sem pa zelo vesel in počaščen, da v videu igratain. Štejem si v čast, da sta tako pomembna in resna igralca z veseljem storila skok v sodelovanje v zabavni glasbi,« je vesel Omar, ki je s Sašo v videu igral mlajšo verzijo Borisa in Milene. »Besedilo je napisal naš basistza 70. rojstni dan svojih staršev. Ko sem ga slišal, sem ga takoj prosil, ali ga lahko uglasbim, ker sem glasbo slišal takoj. Skladba je bila napisana v petih minutah. Besedilo me je ganilo na prvo poslušanje. Takoj sem vedel, da mora to biti duet in da morata v videospotu nastopiti Boris in Milena. Instinktivno sem čutil, da bosta oba za.«