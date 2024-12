Oboževalci Harryja Potterja morajo vrniti replike

Mnogi oboževalci Harryja Potterja iz Japonske so razočarani in žalostni, predvsem tisti najbolj goreči, ki si niso zgolj ogledali filmov in prebrali knjig o čarovniškem junaku, ampak se je v njih zbudila tudi zbirateljska strast. Po vsem svetu namreč kupujejo in zbirajo najrazličnejše predmete, ki so povezani s Harryjem Potterjem, v Tokiu na Japonskem pa so lani odprli celo njemu namenjen tematski park.

V njem obiskovalci lahko podoživijo dogodivščine nastopajočih pravljični in filmskih junakov, seveda lahko tudi kupijo marsikaj, kar spominja na Harryja Potterja. Med najbolj zaželenimi filmskimi artefakti doslej so replike meča Godrica Gryfondoma (v izvirniku Godric Gryffindor), pravljičnega soustanovitelja čarovniške šole Bradavičarka, ki so jo obiskovali liki iz knjig in filmov.

V Tokiu lahko obiščete tematski park o Harryju Potterju. FOTO: Warner Bros. Studio Tour Tokyo

Lastnike mečev so pozvali, naj jih prinesejo na policijo.

Velika žalost

A ti meči so bili tako pristni in ostri, da so jih morali odpoklicati iz prodaje. Dolgi so 85 centimetrov in imajo ostro konico, pritrjeni so na leseno razstavno ploščo. Za posamezno repliko je bilo treba odšteti 30.000 jenov (190 evrov). Kot so sporočili iz podjetja Warner Bros. Studios Japan, so jih morali umakniti iz prodaje, saj so lahko nevarno orožje, poleg tega posest takšnega meča predstavlja kršitev japonske orožarske zakonodaje, zato so lastnike pozvali, naj jih prinesejo na policijo.

»Opravičujemo se za nevšečnosti,« je podjetje Warner Bros. Studios Japan zapisalo v sporočilu za javnost, med japonskimi ljubitelji knjig in filmov o Harryju Potterju, ki so morali meč predati policiji, pa se prek družbenih omrežij širi velika žalost.

Iz prodaje so morali umakniti Gryfondomov meč. FOTO: Warner Bros. Studio Tour Tokyo

»Pravkar sem policiji izročil Gryfondomov meč, za katerega sem si nekoč prisegel, da bom zanj skrbel do konca življenja,« je na omrežju X zapisal eden od uporabnikov, drugi pa: »Sošolci iz Gryfondoma, ki ste se strinjali s prostovoljnim odpoklicem, sočustvujem z vami.«

Na Japonskem sicer veljajo precej strogi zakoni o nadzoru orožja, a kljub temu beležijo napade s hladnim in strelnim orožjem. Leta 2022 je za posledicami strelskega napada umrl tudi nekdanji japonski premier Šinzo Abe.