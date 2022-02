Občinsko priznanje za orleka

Eden letošnjih zagorskih občinskih nagrajencev za glasbeno in organizatorsko delo na področju kulture je Mitja Tori, basist in menedžer skupine Orlek. Za glasbeno in organizatorsko delo na področju kulture je ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku prejel plaketo dr. Slavka Gruma, ki jo podeljuje Občina Zagorje ob Savi občanom za dosežke v kulturi. Letos jo je prejel še njegov kolega basist Luka Groboljšek, ustanovitelj in vodja skupine Lagard.

Tori, eden od ustanoviteljev legendarne zasavske glasbene skupine, je svojo pot v glasbi začel v trobentarskem spremstvu Dedka Mraza. Ko je bil še osnovnošolec, sta z bratom Juretom in prijatelji ustanovila glasbeno skupino. Od leta 1986 je bil član pihalnega orkestra Svea Zagorje, kjer ni igral le trobente in krilnice, temveč je prevzel tudi predsedniško funkcijo. Pokazale so se njegove organizatorske sposobnosti, saj je bil kos velikim izzivom, kot sta bila gostovanje v Vatikanu in Moskvi.

V skupini Orlek je prevzel poslovodna dela, saj je menedžer skupine, glavni organizator, skrbi za logistiko in stike z javnostmi. Za skupino je organiziral koncerte in turneje po Sloveniji, Evropi in svetu. Koncerte so imeli že na vseh celinah, le v Afriki še niso nastopili. Znana so njihova gostovanja po Avstraliji in Novi Zelandiji, Nemčiji, Poljski, Rusiji, BiH, Madžarski, Avstriji, Makedoniji, Hrvaški, Belgiji, pa čez lužo v ZDA ter v Argentini, Braziliji in Urugvaju.

V Aziji so igrali na Kitajskem in v Pakistanu. Dejaven je bil še v nekaterih glasbenih zasedbah. Kot basist je občasno igral v duetu z bratom Juretom, prav tako nastopa in snema s skupino Flora&Paris, ki je nastala pred desetimi leti.