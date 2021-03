O reševanju iz jame bodo posneli film

V past so se ujela mlada življenja. FOTO: Reuters

Svet je leta 2018 pretresala drama, ki se je kar 18 dolgih dni odvijala na Tajskem. Točneje v jami Tham Luang, 1000 kilometrov severno od Bangkoka, ki jo je obiskala skupina nadobudnih nogometašev s svojim trenerjem.Takrat 25-letniin njegovih dvanajst varovancev, starih od enajst do šestnajst let, so zaradi močnega deževja in poplav obtičali in z grozo zrli smrti v oči, njihova nesreča pa je sprožila mednarodno reševalno akcijo in potapljaške podvige brez primere.Da bi na varno spravili nogometno ekipo, ki je obtičala štiri kilometre globoko, je moči združilo več kot 10.000 ljudi, med njimi potapljači, vojaki, policisti, prostovoljci, diplomatski predstavniki več držav; na območju je bilo vseskozi na voljo deset policijskih helikopterjev in sedem reševalnih vozil z več zdravniškimi ekipami, oprema, ki je iz jame izčrpala nepredstavljive količine vode in potapljačem pomagala do ujetih, je bila neprecenljiva.Za prave junake so se izkazali britanski potapljači, med njimi je bil ključna oseba, ta živi blizu tajske jame in je bil prvi na prizorišču, ki je podal strokovno oceno dogajanja in začel organizacijo obsežne akcije. V filmu bodo upodobili še britanske potapljaške junakeinter avstralskega zdravnika dr., anesteziologa in izkušenega potapljača.Glavne vloge so si razdeliliinter, ki bo upodobil pokojnega pripadnika tajske mornarice, ta je umrl, ko je med akcijo poskušal dostaviti ujetim dodatne kisikove jeklenke,, ki se bo prelevil v nogometnega trenerja,inJamo Tham Luang je poleti 2018 spoznal ves svet, zato ne presenečajo načrti tajskih oblasti, da jo preobrazijo v turistično atrakcijo – muzej, v katerem bodo prikazovali potek reševalne akcije. Resnična zgodba, ki se je za vse ujete končala srečno, pa je dobila že nekaj uprizoritev na televiziji in na velikem platnu, denimo v filmu The Cave tajsko-irskega režiserja, ki so ga premierno predstavili oktobra 2019 na mednarodnem filmskem festivalu v Busanu, tokrat pa je vajeti prevzel veliki, ki je kinematografsko občinstvo med drugim osvojil z Apollom 13 ter Čudovitim umom in ki naznanja pretresljiv prikaz in seveda spektakel za filmske sladokusce.Scenarij je spisal, znan po uspešnicah, kot so Gladiator, Everest, Neuklonljiv, Nesrečniki in Mandela: dolga pot do svobode, produkcijo pa je prevzel še en velikan, hiša MGM. Snemanje, ki bo potekalo na Tajskem in v Avstraliji, se začenja že ta mesec.