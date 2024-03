Netflixova igrana serija Avatar: Legenda o Aangu navdušuje (VIDEO)

Kanadski igralec južnokorejskih korenin Paul Sun-Hyung Lee svojo vlogo v najnovejši Netflixovi nanizanki Avatar: Legenda o Aangu (Avatar: The Last Airbender) vidi kot uresničitev sanj pa tudi kot veliko odgovornost. Ameriška fantazijska pustolovska serija, katere prva sezona je od 22. februarja na voljo na pretočnem kanalu Netflix, je igrana predelava istoimenske visoko cenjene animirane nanizanke, ki sta jo animatorja in producenta Michael DiMartino in Bryan Konietzko pred skoraj dvema desetletjema ustvarila za otroški televizijski kanal Nickelodeon in ki je postala pravi svetovni fenomen.

In čeprav Sun-Hyung Lee obožuje izvirno animirano serijo, je prepričan, da je še kako pomembno, da v svojega junaka, strica Iroha, v igrani seriji vnese nekaj novega, drugačnega. »Želim si opraviti nalogo in ostati zvest originalnemu liku, a hkrati ga ne bi rad le kopiral,« je povedal v nedavnem intervjuju. »Nisem le posnemovalec, pri seriji sodelujem kot umetnik,« je dodal igralec, ki je nastopal v kanadski humoristični nanizanki Kimova trgovina (Kim's Convenience) in Disneyjevem vojnozvezdnem odvrtku Mandalorijec (The Mandalorian).

Svet štirih elementov

Tako kot original, ki nima nobene zveze s filmskim Avatarjem Jamesa Camerona, se tudi igrana serija dogaja v svetu, ki sta ga navdihnili azijska in severnoameriška staroselska kultura. V fantazijskem svetu Legende o Aangu živijo štiri ljudstva, med katerimi živijo ljudje, ki imajo moč »krotenja« (kakor so pri nas prevedli angleško besedo »bending«) oziroma manipuliranja s štirimi elementi: vodo, zemljo, ognjem in zrakom, avatar pa je oseba, ki obvlada krotenje vseh štirih elementov in predstavlja vez med stvarnim in duhovnim svetom. A ko Ognjeni narod napade druga ljudstva, avatar, ki bi lahko povrnil ravnovesje, skrivnostno izgine.

15 milijonov evrov je stala vsaka od osmih epizod prve sezone.

Aktualnega avatarja, krotilca vetra z imenom Aang (igra ga mladi kanadski igralec Gordon Cormier), najdeta mlada pripadnika Vodnega plemena, potem ko je zadnjih sto let skupaj s svojim letečim bizonom preživel zamrznjen v energijski krogli. Brat Sokka (igra ga ameriški igralec Ian Ousley) in sestra Katara (upodablja jo kanadska igralka in pevka Kiawentiio, pripadnica severnoameriškega staroselskega ljudstva Mohawk), ki je tudi krotilka vode, mu pomagata najti učitelje in osvojiti krotenje preostalih treh elementov.

A pri tem jih preganja princ Ognjenega kraljestva Zuko (igra ga Dallas Liu, ameriški igralec kitajsko-indonezijskega rodu), ki bi si rad povrnil čast v očeh svojega očeta, krutega ognjenega gospodarja Ozina (Daniel Dae Kim, znan iz serij Skrivnostni otok in Operacija Havaji).

Dallas Liu, ki igra mladega princa, razpetega med dolžnostjo do domovine in lastnimi čustvi, je prepričan, da je igrana serija priložnost za odkrivanje novih vidikov zgodbe. »Seveda sem čutil veliko odgovornost, a hkrati sem razumel, da poskušamo naši seriji dati lastno identiteto,« je dejal mladi igralec. Tudi Gordon Cormier se je odlično znašel v vlogi avatarja Aanga: »Ni se mi bilo niti treba truditi, da bi postal Aang. Nekako sem se že rodil takšen.« Štirinajstletni igralec je prepričan, da si z Aangom deli posebno energijo, pa čeprav je izvirno serijo začel gledati šele, ko je dobil vlogo.

Ni kopija, ampak adaptacija

Pri novi adaptaciji Legende o Aangu bi morala sodelovati tudi avtorja originalne serije DiMartino in Konietzko, a sta produkcijo zapustila zaradi ustvarjalnih razlik, kar je med oboževalci sprožilo kar precej razburjenja, saj so se ustrašili, da bi se utegnila ponoviti zgodba izpred poldrugega desetletja, ko je znani ameriško-indijski režiser M. Night Shyamalan posnel celovečerni film Zadnji gospodar vetra, ki je bil tako drugačen od izvirnika, da se ga je prijela oznaka ene najslabših filmskih predelav vseh časov. A skrbi so bile odveč: čeprav se zgodba nove Legende o Aangu nekoliko razlikuje od izvirnika, je odlično narejena in sledi originalu. In ni narejena samo za otroke.