Naš glasbenik poka od sreče, Olivija Sofija praznovala štiri leta

Praznovanje ob torti, ki jo je spekla Anja Skale. FOTO: BORIS SKALE

Vsi, ki smo starši, poznamo čudovite občutke, ki te prevevajo ob rojstvu otroka.

Eurokvintet skupaj z Olivijo Sofijo na snemanju videospota FOTO: TV VESELJAK

Minulo soboto je bilo veselo pri Pasaričevih v Štorah. Razlog za slavje je bil dvojen, saj sta rojstni dan praznovaliin njena hči, ki je na svet privekala pred štirimi leti.Njun mož in očka, harmonikar in vodja Ansambla Eurokvintet, v katerem poje tudi Tanja, pa je po lanskem vsesplošnem zaprtju letos poskrbel, da sta se njegovi princeski odlično počutili in primerno posladkali s torto, ki jo je na željo Olivije Sofije spekla njena botrica, Tanjina sestra. Anja je nekoč pela, in sicer v Ansamblu Mladi upi, sestri Tanji pa je kot priča stala ob strani tudi na poroki. In kaj si je Olivija Sofija zaželela? »Tortico samoroga z odprtimi učkami,« je razkrila in točno takšno tudi dobila.Mimogrede, Anja peče izvrstne torte, ki niso samo okusne, temveč so prava paša za oči. Sicer pa Anja, ki je konec marca praznovala rojstni dan, od takrat, ko se je Ansambel Mladi upi poslovil, ne poje več, raje se je posvetila svoji družini, ki se je pred dobrega pol leta povečala in zdaj ima že dva sinova, starejšegain mlajšega, pa seveda čudovitega moža. Tako Pasaričevi kot Skaletovi se radi srečujejo, če je le mogoče. In letošnji rojstni dan je bil spet odlična priložnost, da so se otroci malo poigrali in tudi posladkali.Damjan in Tanja pa sta še posebej ponosna, da jima je pred dvema mesecema uspelo za valček Zate, ki sta ga posvetila hčerkici Oliviji Sofiji, Damjan pa seveda tudi Tanji, ki je v hipu osvojila njegovo srce, skupaj s člani Eurokvinteta in ekipo TV Veseljak v njuni, v retro stilu urejeni hiši in okolici, posneti videospot, v katerem je dobila svojo vlogo tudi Olivija Sofija, ki pa je komaj čakala na snemalni dan. Čeprav snemalni dan ni bil nič kaj prijazen, tudi precej blatno je bilo zunaj, pa je bila Olivija Sofija zelo potrpežljiva in je pridno ubogala vse ukaze ekipe. Se pa v videospotu lepo vidi, da živi družina Pasarič v čudoviti hiši. Kako zelo zaželena je bila Olivija Sofija, se da razbrati iz besedila valčka, saj ta opeva tako njeno rojstvo in trenutke, ki sta jih podoživljala mlada očka in mama, prav tako pa sta vanj vpletla delčke svoje poroke.Če sta za melodijo kot besedilo poskrbela Pasaričeva sama, pa je aranžma prispeval, ki je vižo in besedilo fantastično začutil. »je dodal nekaj nasvetov pri sami harmoniji.je s svojim studijskim znanjem in perfektnim glasbenim občutkom poskrbel za avdioposnetek. Hvaležen seminz Veseljaka pa tudiinza odlične posnetke najine poroke in za dovoljenje, da jih lahko uporabimo v spotu,« našteva Damjan Pasarič. In prav ta valček Zate je trenutno na vrhu lestvice Vročih 5, ki je skupna lestvica radia in televizije Veseljak. Nanjo so uvrščene samo skladbe, ki so opremljene tudi z videospotom.»Vsi, ki smo starši, poznamo čudovite občutke, ki te prevevajo ob rojstvu otroka, pozneje pa seveda z veseljem opazujemo vsak napredek. Spremljamo rast prvih zobkov, prve korake, prve besede. Vse to vsak od staršev doživlja zelo čustveno,« nam zaupa Damjan Pasarič, ki ima ob sebi še trobentača, kitarista, klarinetistain basista. Prav vsi so na snemanju neizmerno uživali.