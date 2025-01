Nam je družba dolžna pomagati umreti? (FOTO)

Drama Ferdinanda von Schiracha odpira pomembna vprašanja sodobne bioetike: komu pripada človekovo življenje, lahko posameznik sam odloča o svoji smrti in ali mu je pri tem družba dolžna pomagati.

V uprizoritvi so gledalci priča zasedanju etičnega sveta. Ta obravnava primer 78-letnega protagonista, ki želi svoje življenje zaključiti s pomočjo zdravnikov. Etični svet medse povabi strokovnjake z različnih področij, ki tematiko osvetlijo s pravnega, medicinskega, teološko-etičnega in filozofskega vidika.

Schirachova igra se ne osredotoča na samo vprašanje legalizacije evtanazije, ki je v ekspoziciji igre načelno že razrešeno, temveč poudarja predvsem vprašanje, ali mora človeku pri tem dejanju s preparati pomagati zdravnik. Ključna za samo izhodišče igre je siva cona, v kateri je zastalo pravno urejanje tega področja v Nemčiji.

Gärtner, prosilec za predčasno smrt, ni niti fizično bolan niti nima psihičnih težav. Za sabo pa ima težko izkušnjo počasnega in bolečega umiranja za rakom žene Elisabeth, ki se je v najtežjem obdobju bolezni obrnila na zdravnike, naj ji pomagajo umreti, a njene prošnje niso uslišali. Za pomoč pri končanju življenja je prosila tudi svojega moža Richarda, a ji ni niti znal niti zmogel pomagati.

Kot je na novinarski konferenci pred premiero povedala dramaturginja Eva Kraševec, želi Gärtner najti pot, kako to pravico omogočiti zase in tudi širše, za vse ljudi. Von Schirach je tako dramo postavil v polje filozofije eksistencializma. Zanima ga predvsem, ali ima človek pravico, da se odloča o lastni smrti. Od tod tudi pomenljivi naslov igre Bog. V prvi slovenski uprizoritvi Schirachove drame Bog igrajo Maja Sever, Ivo Ban, Barbara Žefran, Maša Derganc, Pia Zemljič, Veronika Drolc, Primož Vrhovec in Saša Tabaković.