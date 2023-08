Načrtovala je film o svojem življenju: igrala bi jo velika zvezdnica

Irska glasbenica Sinead O'Connor je menda načrtovala snemanje biografije o svojem življenju in že izbirala igralke, ki bi v njej nastopile. Ali bodo film, posnet bi bil po avtobiografiji z naslovom Rememberings (Spominjanja), ki jo je Sinead izdala predlani, zdaj tudi posneli ter upoštevali njene želje, ni znano. O'Connorjeva si je menda želela, da bi jo upodobili rojakinja Saoirse Ronan in Niamh Algar, ki bi igrali mlado glasbenico, svoja poznejša leta pa je hotela zaupati hollywoodski zvezdnici Demi Moore.

Glasbenico so na zadnjo pot pospremili 8. avgusta. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

»Sinead je bila navdušena nad zamislijo, da bi njene spomine spremenili v celovečerec, in imela je ogromno zamisli, kako bi to storili, kaj bi bilo dobro videti na filmu. Zelo spoštuje Demi Moore, prepričana je, da je izvrstna in vsestranska igralka, zato je menila, da bi jo lahko dobro upodobila, enako velja za Saoirse. Videla jo je v filmu iz leta 2015, ko je igrala irsko migrantko v ZDA, in zdela se ji je izjemno nadarjena. Tudi Niamh Algar je bila ena od opcij za mlado Sinead,« je britanskim medijem povedal vir, ki je še razkril, da je bil O'Connorjevi všeč koncept triptiha, da bi bil torej sestavljen iz treh delov, vsak bi prikazoval eno od treh življenjskih obdobij in v vsakem bi jo upodobila druga igralka. S triptihom je Sinead želela potegniti tudi vzporednico s Katoliško cerkvijo, natančneje s Sveto trojico.

Tudi Demi Moore je občudovala. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Zapleten odnos z vero

Odrasla je na Irskem kot katoličanka, a je imela z vero vse življenje precej zapleten odnos, ki se je začel v njenih najstniških letih, ko je kot težavna mladenka pristala v poboljševalnici, ki so jo vodile nune. Čeprav je priznala, da je prav ena od njih zaslužna, da se je podala na glasbeno pot, saj ji je podarila prvo kitaro, pa o nunah iz poboljševalnice ni imela dobrega mnenja. Pozneje je medijem povedala, da so nune dekleta spolno in fizično zlorabljale, morale so ribati tla, prati njihovo perilo in oblačila tamkajšnjih duhovnikov ter živeti med podganami. Poboljševalnico je označila za zapor, ki je dekleta oropal otroštva, večina pa da je vsak dan jokala.

Leta 1992 je Sinead povzročila velik škandal, ko je v televizijski oddaji, ki so jo prenašali v živo, raztrgala fotografijo takratnega papeža Janeza Pavla II., menda zaradi jeze, ki jo je v sebi nosila zaradi časa, preživetega v poboljševalnici. Leta 2018 je sprejela islamsko vero ter se preimenovala v Shuhado Sadaqat, Sinead O'Connor je uporabljala le še v povezavi z glasbo in pojavljanjem v javnosti. »Sporočiti želim, da sem ponosna na to, da sem postala muslimanka. To je naraven potek dogodkov vsakega inteligentnega teologa, saj vse verske knjige vodijo v islam. Koran je edina pravilna teološka knjiga, vse druge ob njej postanejo nepomembne,« je takrat objavila na družbenem omrežju.

Navdušena je bila nad irsko igralko Saoirse Ronan. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

Po smrti 56-letnice so se mnogi obregnili ob dejstvo, da so v osmrtnicah in drugih zapisih ljudje povsem spregledali to zelo pomembno plat njenega življenja, tudi fotografije, ki so jih ob njeni smrti objavljali mediji, so bile večinoma tiste, na katerih Sinead ni nosila hidžaba. »Zdi se, da želijo ljudje izbrisati njeno muslimansko identiteto,« se je na družbenih medijih oglasil eden od njenih oboževalcev ter sam objavil fotografijo Shuhade v hidžabu.