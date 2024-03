Na vrhu kraljuje Blaž Švab (FOTO)

Že dobri dve desetletji je harmonika pri nas zelo priljubljen inštrument, svoje mesto, ki si ga zasluži, je dobila tudi v glasbenih šolah. Ne samo zasebnih, tudi javnih. Mladi se je ne sramujejo več, prej nasprotno. Tisti, ki zna raztegniti meh diatonične ali klavirske harmonike, je deležen občudovanja, številni se vse bolj množično udeležujejo raznovrstnih tekmovanj in doma v vitrinah zbirajo priznanja in pokale.

Priča smo povsem do zadnjega kotička razprodanim koncertom, polna so prizorišča veselic. In tudi letos mnogi že komaj čakajo, da se začnejo veselice, na katerih se bodo lahko veselo zavrteli.

Dejan Vunjak ohranja glasbeno zapuščino svojega očeta in jo še nadgrajuje.

Številni menijo, da so za popularnost harmonike in narodnozabavne glasbe v zadnjih desetletjih največ naredili Modrijani pa tudi ansambli Spev, Pogum, da niti ne omenjamo Lojzeta Slaka ter Avsenikovih in Miheličevih polk in valčkov. Na sceno prihajajo tudi vse mlajši izvajalci, ki nedvomno prispevajo k priljubljenosti domačih viž. V uredništvu spletnega portala veselice.net so pretekle tedne glasbene, medijske ustvarjalce, avtorje, organizatorje dogodkov in druge spraševali, katere osebe so ta trenutek po njihovem mnenju najvplivnejše na slovenski narodnozabavni sceni. In na osnovi tega smo prvič v zgodovini Slovenije dobili lestvico 20 najvplivnejših do tega trenutka.

Alfi Nipič je legenda, ki je na domačih in tujih odrih prisoten že 63 let. Letos bo izšla njegova knjiga, vrata bo odprl tudi muzej.

In kdo je zasedel prvo mesto? Najvplivnejši je Blaž Švab, član ansambla Modrijani, glasbenik in pevec pa tudi priljubljen radijski in televizijski voditelj ter snovalec številnih pomembnih velikih dogodkov v šov biznisu.

Kitarist in glasbeni menedžer, član ansambla Saša Avsenika in Fehtarjev Matic Plevel je na visokem drugem mestu. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Na drugem mestu je član ansambla Saša Avsenika (ASA) in Fehtarjev, poklicni glasbenik in kitarist, organizator in menedžer več glasbenih skupin Matic Plevel, na tretjem dolgoletni vodja Čukov ter vsestranski glasbeni in medijski ustvarjalec Jože Potrebuješ, sledi mu Sašo Avsenik (ASA), predstavnik tretje generacije glasbene družine Avsenik, vodja, odličen harmonikar in avtor glasbe, prvo peterico pa zaključuje Dejan Vunjak, ki prav tako nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo kot pevec in inštrumentalist ter vodja lastne glasbene založbe, ki je s svojim bendom eden najbolj zaželenih na domačih glasbenih odrih.

Na šestem mestu je voditelj ter urednik Andrej Hofer, za njim je legenda narodnozabavne glasbe Alfi Nipič, nato avtor, aranžer in član Poskočnih muzikantov Martin Juhart, deseterico najvplivnejših pa zaključujeta modrijan Rok Švab ter veliki poznavalec zgodovine slovenske glasbe Simon Golobič. Od 10. do 20. mesta so razvrščeni še Franc Mihelič, Mojca Marot, Franc Šegovc, Domen Hren, Janja Ulaga, Matej Trstenjak, Matic Herceg, Darja Gajšek, Miha Lesjak in Nika Svetlin. Kot so še zaupali sestavljavci lestvice, so sodelujoči pogosto izpostavili še naslednje ustvarjalce: Jožeta Umeka, Petra Finka, Primoža Ilovarja, Jasno Kuljaj, Gašperja Jazbeca, Igorja Podpečana, Marjana Turka, Vero Šolinc, Ivana Sivca, Mateja Kocjančiča, Anžeta Zavrla in druge.

Čuk Jože Potrebuješ je tudi vsestranski medijski ustvarjalec.

Naj spomnimo, že aprila se na portalu veselice.net začenja glasovanje za naj ansambel, pevko, pevca in veselico letošnjih veselic, torej veselic v letu 2024.