Na velikih plakatih jih ni, a v Laškem bodo igrali tudi Primorski fantje

Letošnji festival Pivo in cvetje, že 58. po vrsti, ki se začenja drevi, v petek, prinaša kar precej novosti. Poleg vstopnine in nastopov glasbenih legend, ki jih organizatorji oglašujejo, bodo v etnografskem programu, ki bo potekal na občinskem dvorišču pod streho, nocoj nastopili tudi domači Razigrani muzikanti, jutri pa Primorski fantje. Tega sicer marsikdo ne ve, saj jih na velikih plakatih ni. Na teh glavni organizatorji oglašujejo le nekatere glasbenike, ki bodo nastopili na dveh večjih odrih. Med njimi so Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Magnifico, Joker Out, Boney M in drugi. A v Laško vsako leto pride tudi veliko obiskovalcev, ki jim je ljubši zven harmonike, ob tem pa si bodo tudi letos lahko ogledali nekaj starih šeg in delovnih opravil, ki so bila nekoč prisotna pri vsaki hiši, zlasti na podeželju. Te bodo predstavljali člani in članice različnih kulturnih društev iz občine Laško, ki so združena v Zvezi Možnar, ki ji predseduje Mitja Moškotevc, znani laški podjetnik in gostinec. Obiskovalce pa v Laškem vselej navduši tudi poulični vrvež, ko se mimo sprehodi Laška pihalna godba z mažoretkami. Ti se bodo v nedeljo pridružili drugim godbam na tradicionalni paradi Piva in cvetja.