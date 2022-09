Na odru Križank je Luka zajokal (FOTO)

Minuli konec tedna je za najodmevnejši koncert v zadnjih dneh poskrbel Luka Basi, ki je razprodal Križanke. Več kot tri tisoč oboževalcev je dobro uro in pol pred začetkom preplavilo središče Ljubljane, saj so na dalmatinski spektakel povabili goste, ki jih prej niso razkrili.

Neda Ukraden je prvič nastopila v Križankah.

Na oder so tako z Basijem stopili Neda Ukraden, Marko Škugor, Nuša Derenda, Matjaž Jelen, Lana Jurčević, Alya, Erosi, Raay in Klapa Kampanel. Večer, ki je bil razprodan, je minil v znamenju presenečenj. Legende slovenske in hrvaške glasbe so gledalcem pričarale nepozaben večer.

»Takšna noč se zgodi enkrat na leto. Koncert v Križankah je za vse tiste, ki me poslušajo, pozimi in poleti obiskujejo moje koncerte po Sloveniji, zato jih enkrat na leto razvajam s prav posebnim glasbenim spektaklom z gosti in nepredvidenimi kombinacijami. Nekaj, kar se zgodi samo enkrat na leto. Dalmatinska noč je kot vrečka presenečenja, saj nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in kaj boš dobil, veš pa, da bo noro! In bilo je noro! Presrečen sem in počutim se kot v sedmih nebesih. Hvala publiki, hvala gostom! In ja, spet sem jokal,« nam je zaupal Luka Basi, s katerim sta na odru zapeli tudi legendi slovenske glasbe, Nuša Derenda in Matjaž Jelen, hrvaško zvezdo Lidijo Bačić, s katero je posnel duet Solo, pa je tokrat zamenjala pevka Alya.

Na oder je povabil tudi svojega producenta in menedžerja Raaya, se mu zahvalil, Raay pa se je skupini pridružil na velikem steklenem klavirju. Obiskovalci so bili veseli tudi originalne izvedbe uspešnic duetov, ki jih je Basi posnel s priljubljenimi hrvaškimi zvezdnicami. Poleg Klape Kampanel, s katero je prav v tem tednu izdal duet, so njegovi oboževalci po dolgem času doživeli težko pričakovani skupni nastop z izjemnim vokalistom Markom Škugorjem, s katerim sta zapela pesem Ružo bila.

Več kot tri tisoč ljudi se je minuli konec tedna gnetlo na ljubljanskih ulicah.

Vrhunec večera je bil nastop Nede Ukraden, ki je požela ogromen aplavz, Luko pa je na odru navihano vprašala, ali ima kakšnega sorodnika, s katerim bi jo spoznal. Očarana nad Križankami in koncertom je množico, ki je že od prve pesmi na ves glas uživala, komentirala z besedami: »Ali občinstvo ves čas stoji? Ves čas? Res? Ne morem verjeti.« Priljubljena pevka, ki ima za seboj več deset let dolgo kariero, je namreč prvič stala na odru Križank.