Monika raje napoveduje toplejše dni

»Letošnjo zimo, v primerjavi s prejšnjimi, prenašam veliko težje, saj sem bila vajena vsako zimo odpotovati nekam, kjer je zdaj poletje in je toplo. Lani, denimo, sem bila na Tajskem, še pred tem v Egiptu,« nam zaupa simpatična škorpijonka Monika Zorčič, ki se je televizijski ekipi TV3 pridružila pred dvema letoma. Čeprav se vremenske napovedi nenehno spreminjajo in so odvisne od letnih časov, Zorčičeva odkrito priznava, da ima raje poletja in vročino. »Kljub vsemu pa ima letošnja zima, ki je radodarna s snegom, vendarle poseben čar, še zlasti v višje ležečih predelih. Zato sem vzljubila tudi smučanje, lani pa sem se prvič preizkusila tudi v teku na smučeh in lahko se pohvalim, da mi je šlo odlično,« pravi Zorčičeva, sicer diplomirana varstvoslovka. Kot nam še zaupa, zato, da je ne bi zeblo, pred odhodom na smučanje obleče vse, kar premore njena omara. Seveda poskrbi tudi za kakšen kuhanček. Kljub temu da se je v zadnjem času nekoliko spoprijateljila tudi z zimo, pa ostaja ljubiteljica lepših in toplejših dni. Zato tudi tiste dneve, ko je napovedano sonce, napoveduje z veliko večjim veseljem.

