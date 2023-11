Modrijani so se izpovedali

Modrijani se veselijo nove koncertne turneje Modrijani osebno z naslovom Najlepše ljubezenske pesmi. V ta namen so te dni izdali tudi kar dva nova valčka. Prvega so posneli v duetu s Silvom Pliberškom iz Oplotnice, s katerim so v preteklosti posneli že valček z naslovom Oj, zemljica, ki je pri poslušalcih postal zelo priljubljen.

Tokrat pa so s Pliberškom posneli nov duet z naslovom Moj mali raj. »Valček Moj mali raj je iskrena izpoved človeka, ki z vsem srcem ljubi domačo zemljo, jo z vso predanostjo in ljubeznijo obdeluje ter se veseli vseh darov, ki mu jih daje. Številni se bodo našli v tej zgodbi, tudi v posmehljivih besedah, da se vse to delo ne splača. Ampak lepota in bistvo sta povsem drugje. Tudi v ohranjanju in nadaljevanju družinske tradicije, v ohranjanju malih kmetij na podeželju, samooskrbi in gojenju pristnega stika z naravo. Še bi lahko naštevali,« pravi frontmen Modrijanov Blaž Švab.

Modrijani so bili te dni veliko v studiu. FOTO: Osebni arhiv

Pod glasbo in aranžma se je podpisal harmonikar Rok Švab, besedilo pa je delo Vere Šolinc. Še en nov valček z naslovom Moja ljubezen, posnet s pridihom Mediterana, saj je pospremljen z zvenom nežnega zvoka klasične kitare, pa govori o zorenju v ljubezni in ustvarjanju družinske sreče. Zanj je besedilo napisal legendarni pevec in avtor številnih skladb Aleksander Jež, medtem ko sta pri melodiji prvič staknila glavi modrijana Rok Švab in Sergije Lugovski.

Nov valček so posneli s Silvom Pliberškom. FOTO: Osebni arhiv

Prvi koncert

»Melodija je nastala med potjo na enega od nastopov, ko sva si s Sergijem prepevala razne fraze kot naključne inspiracije. In tako je nastal cel refren,« pove avtor Rok Švab in doda, da je pesem posvečena vsem romantičnim dušam in tudi Rokovi ženi Petri, s katero sta nedavno praznovala prvo obletnico poroke. V videospotu nastopata Rok in njegova Petra, ki sta za videozgodbo odstopila nekaj svojih najlepših osebnih trenutkov s poročnega slavja 1. oktobra lani. Z obema novima valčkoma Modrijani napovedujejo novo koncertno turnejo Modrijani osebno, tokrat z naslovom Najlepše ljubezenske pesmi, s katero se bodo, kot lani, odpravili po več slovenskih krajih.

Prvi koncert v prihodnjem letu bo v Zagorju ob Savi 18. januarja, že dan pozneje bodo v Kozjem, 25. bodo v Staršah, 26. pa v Vojniku. Februarja bodo gostovali na Vranskem, Čatežu, v Tržiču, Žireh in Puconcih, marca pa v Dobrovi, Pliberku, Mirni Peči, Oplotnici ter Pivki. Turnejo bodo sklenili 12. aprila 2024 v Semiču.