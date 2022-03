Mednarodna filmska srenja z bojkotom Rusije

Filmska industrija je sicer industrija ustvarjanja domišljijskih in vzporednih svetov, a se kljub temu ne more povsem ločiti od resničnosti, v kateri živimo. In trenutno se resničnost sveta vrti okoli ukrajinske vojne, ki je ni mogla prezreti niti mednarodna filmska skupnost.

Ljubitelji animiranih filmov se za Pixarjev Turning red lahko v Rusiji obrišejo pod nosom. FOTO: Disney

V luči tega se je Evropska filmska akademija (EFA) odločila za bojkot ruskih filmov na podelitvi nagrad, ki se bo sicer odvrtela šele decembra. V zraku visi tudi udeležba ruskih filmov in delegacij na majskem filmskem festivalu v Cannesu. Za podoben korak pa se odloča tudi čedalje več filmskih studiev in hiš, ki so distribuciji svojih filmov za ruski trg prižgale rdečo luč.

Pet odločnih studiev

Ko so v Ukrajini začele rušiti prve bombe, se valiti tanki ter se je na tisoče ljudi podalo v beg, je ukrajinska filmska akademija pozvala svetovno filmsko srenjo k bojkotu ruskih filmov. A je s strani Evropske filmske akademije prišel precej bled odziv – strnjeno, da jih razvoj dogodkov v vojni skrbi ter da so v mislih z Ukrajinci –, s čimer je stopila na žulj priznanemu ukrajinskemu režiserju Sergeju Loznici, ustvarjalcu za filme, kot sta Donbas in In the Fog, in je poznan obraz slovitega canskega festivala, zato je preklical svoje članstvo v EFA.

Odziv akademije, znotraj katere je med nekaj več kot 4200 člani 61 Ukrajincev, pa je označil za sramoten. »Je mogoče, da je vas, humaniste, zagovornike človekovih pravic, svobode in demokracije, strah vojni reči vojna, obsoditi barbarstvo in izraziti svoj protest?« jim je primazal klofuto. Ta jih je očitno dovolj zaskelela, da je EFA sklenila ne le z besedami izraziti solidarnosti, pač pa besedam dati tudi meso. »Močno obsojamo vojno, ki jo je začela Rusija, suverenost in ozemlje Ukrajine je treba spoštovati. Povsem se zavedamo, da se več naših članov z orožjem bojuje proti agresorju. Akademija bo zato izključila ruske filme iz letošnjih evropskih nagrad.«

Batman, ki prihaja v naša kina danes, jutri ne bo zaživel na njihovih velikih platnih. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Priznala pa je tudi, da bi se na trenutno dogajanje morala odločneje odzvati že prej, a da je pri tem morala slediti njihovim demokratičnim procesom.

Evropske filmske nagrade so za Ruse vsaj za letos splavale po vodi, podobno pa se jim utegne zgoditi na filmskem festivalu v Cannesu. Organizatorji so se namreč odločili, da če se vojni napad ne konča v okoliščinah, ki bodo zadovoljile Ukrajince, ruske delegacije na festivalu ne bodo dobrodošle, kot tudi nihče, povezan z rusko oblastjo.

Zaradi trenutnega dogajanja pa ne bodo prikrajšani le ruski filmski ustvarjalci, pač pa tudi tamkajšnji ljubitelji (hollywoodskih) filmov, saj se je za ustavitev svojih dejavnosti na ruskem trgu odločilo že pet največjih filmskih studiev. V luči humanitarne krize v Ukrajini so se pri Warner Brosu odločili, da ustavijo distribucijo Batmana, ki bi kinematografe moral priti jutri.

Močno obsojamo vojno, ki jo je začela Rusija, suverenost in ozemlje Ukrajine je treba spoštovati.

Podobno na tamkajšnjih filmskih platnih ne bo zaživela Pixarjeva najnovejša risanka Turning red, ki prihaja iz Disneyjevih studiev, Sony pa je ustavil prihod Marvelove akcije Morbius. Nedavno pa sta se za tak korak odločila še Paramount Pictures, ki je preklical ruski premieri filmov The Lost City in Ježek Sonic 2, ter Universal Pictures. Slednji je ustavil »načrtovane premiere v Rusiji«, a brez izpostavljanja določenih filmov. Prihajajo pa iz njihovih studiev v prihodnjih tednih in mesecih z oskarji nominiran Belfast (ta bi v Rusiji sicer moral zaživeti 10. marca), animirani celovečerec The Bad Guys in pustolovski Jurski svet: Prevlada.