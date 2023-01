Mate na samostojni poti

Kaj imajo skupnega Da Phenomena, Okustični in BRO? Oziroma koga? Gonilna sila in ključna oseba vseh omenjenih zasedb je Mate Bro. Mate se z novim letom podaja na novo glasbeno potovanje, tokrat samostojno. A njegov novi avtorski glasbeni projekt je drugačen, saj Mate tokrat ne išče ne žanra, ne glasbene smeri in ne zasedbe, prek katere bi kanaliziral svojo glasbo. Enostavno bo, pod svojim imenom, kot Mate Bro, zaobjel vse smeri, iz katerih prihaja navdih za njegove glasbene podvige. In teh ni malo. Prva skladba, ki jo predstavlja pod svojim imenom, je Lo fi jutro.

Najprej je nastal ritem, nato inštrumentalna, ambientalna podlaga, od tu pa je želel Mate ustvariti pravo skladbo z uvodom, kitico, refrenom. In s kitarskim solom. Ravno slednji je v svoji popolni nepopolnosti eden od ključnih gradnikov skladbe. Mate se v njej sprehodi od monotonosti sivih juter do pisanega dne, v rimi »ko izgine rana stara, kako zapoje tista kitara?!« pa je skrita stara resnica, da je vse odvisno od očesa opazovalca oziroma v tem primeru od ušes poslušalca. Je hkrati vrhunec skladbe in jo tudi najbolje povzame, saj se v njenem besedilu podamo na pot od sivine proti barvam, kar bo predstavljeno in zajeto tudi v animiranem videospotu, ki prihaja v kratkem. Ta nastaja v sodelovanju z Jašo Gabrijanom.