Marsikdo je presenečen: Princ Harry in Meghan želita snemati

Princ Harry in njegova žena Meghan sta letošnje poletje dobila kar precej finančnih udarcev, po Združenih državah in Veliki Britaniji krožijo celo govorice, da je njun zakon v hudih težavah in da naj bi ostajala skupaj le še zaradi otrok, a kot kaže, je morda na koncu predora le luč zanju.

Zakonca Sussex sta namreč za dobre tri milijone evrov odkupila pravice za roman, po katerem si želita posneti celovečerec, onadva pa naj bi bila producenta. Roman, ki ju je tako zelo navdušil, nosi naslov Meet Me At The Lake (Dobiva se pri jezeru), avtorica pa je Kanadčanka Carley Fortune, ki ni mogla verjeti, da se Susseška zanimata za njeno delo. Fortunova je namreč njuna velika oboževalka in na dan njune poroke je vstala ob štirih zjutraj, da bi veliki trenutek lahko v živo spremljala na televizijskem zaslonu.

Gre za romantično zgodbo o paru, ki se spozna in zaljubi šele v tridesetih letih življenja, eden od njiju se spopada s travmo, ki jo je povzročila smrt starša.

Dogaja se v Torontu

A tisti, ki poznajo vsebino romana, niso presenečeni, da sta si Harry in Meghan izbrala prav tega za morebitno vrnitev med hollywoodsko elito. Gre za romantično zgodbo o paru, ki se spozna in zaljubi šele v 30. letih življenja, eden od njiju se spopada s travmo, ki jo je povzročila smrt starša, ta je umrl v prometni nesreči, po pomoč pa se zateče tudi v svet opojnih substanc. Vse od omenjenega je neverjetno podobno življenju princa Harryja, ki je kot otrok v prometni nesreči izgubil mamo in nato priznal, da si je poskušal pomagati tudi z mamili in alkoholom. Tudi Harry in Meghan sta bila stara med 30 in 40 leti, ko sta se spoznala in zaljubila, poleg tega se roman dogaja v Torontu, kjer je Meghan živela med snemanjem serije Nepremagljivi dvojec.

Kdaj bosta Susseška lahko začela delati na filmski adaptaciji omenjenega romana, pa je težko napovedati, saj hollywoodski scenaristi in mnogo drugih zaposlenih v filmski industriji že dlje stavkajo, konca stavke pa še ni na vidiku.