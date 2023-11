Svetovni prvak Marko Vatovec ima tri vzornike (FOTO)

V začetku septembra je v Italiji, pod okriljem italijanske zveze A.M.I.S.A.D., potekalo 26. svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, na katerem sta slavila dva Slovenca. Korošica Danaja Grebenc iz Dravograda, ki je naslov mladinske svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko osvojila že petič, ter Marko Vatovec, 22-letni Primorec, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil prvič.

Marko prihaja iz Brkinov, iz vasice Brezovica zraven Hrpelj (občina Hrpelje - Kozina). Zaposlen je v podjetju Seven Refractories v Divači, kjer, pravi, zelo uživa, pomembno pa je, da ima vikende proste, kar pomeni, da lahko takrat igra po mili volji.

»Harmoniko sem začel igrati dokaj pozno, pri 14 letih, pri učitelju Niku Polesu, nato sem šel k Zoranu Lupincu, ki ga obiskujem še dandanes. Harmoniko igram devet let in lahko rečem, da sem v tem času izpilil svoj stil. Ustvarjam lastno glasbo, delujem v lastni zasedbi Trio Marka Vatovca, kjer sta ob meni še Kristian Jenko na kitari ter Martin Rojc na bas kitari in baritonu. Ravno zdaj snemamo skladbe za prvo zgoščenko, izdali bomo dve skupaj, verjetno v začetku prihodnjega leta. Ena bo z lastnimi skladbami, na drugi bodo priredbe,« pravi Marko, ki nastopa tudi sam, s svojim triom ali pa s Šorprezami v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Začel tudi poučevati harmoniko

»Šorpreze je skupina iz okolice Trsta, s katero zadnje čase veliko nastopamo v zamejstvu. Poleg mene so člani trobentač Norman Bratoz, kitarist je Cristian Radivo, basist in baritonist je Martin Andolšek, poje Barbara Gropajc, saksofonist pa je Daniel Ciacchi. Nekajkrat na leto pa s prijateljem Janom Leverjem, sicer izjemnim mojstrom v peki pic, ki prav tako igra harmoniko, v duetu duo Aloo priložnostno nastopava, oba s harmoniko, včasih jaz poprimem tudi za kitaro,« še pove Marko, ki poleg diatonične harmonike igra tudi klavirsko ter kromatično harmoniko in bas kitaro. Začel je tudi poučevati harmoniko, kar mu je zelo všeč. »Trenutno učim osem otrok in mladostnikov, starih od 10 do 18 let,« pravi.

Pove še, da je bila pri Vatovčevih glasba vedno doma, v vasi pa tradicionalno domuje tudi klavirska harmonika, ki jo igra Markov oče, tudi njegov velik vzornik. Ob očetu sta Matičeva vzornika še Slavko Avsenik in Zoran Lupinc. »Od nekdaj me je navduševala Avsenikova glasba in še dandanes skoraj ne mine dan, da si ne bi zavrtel katere od Ansambla Bratov Avsenik. Sicer pa sem odraščal ob glasbi Primorskih fantov, Beneških fantov, Ansambla Vrtnica, Štajerskih 7 ter Kraškega, Zamejskega in Alpskega kvinteta. Potem sem začel poslušati tudi avstrijske ansamble: Die Mooskirchner, Die Grazer Spatzen, Lechner Buam, Oberkrainer Power, Die Lauser in Die Lungauer,« našteva aktualni svetovni prvak, ki je začel igrati diatonično harmoniko in ne klavirske, ki je vaška in družinska tradicija in je še kako značilna za Avsenikovo glasbo ter kvintetovske zasedbe na splošno.

Igra izključno za užitek

»Preprosto zato, ker sem veliko poslušal tudi druge ansamble, z očetom sva jih veliko preposlušala na raznih koncertih in večinoma so igrali diatonično harmoniko. Piko na i pa je naredil tudi Niko Poles z orkestrom svojih harmonikarjev. Ko sem jih prvič slišal, sem si rekel, da bom to harmoniko igral tudi sam. In logično je bilo, da sem si za prvega učitelja izbral prav Polesa,« še pove Vatovec, ki se, kot rečeno, že tri leta harmoniko uči pri Lupincu.

»On mi je v glasbi odprl še en nov svet, nanjo sem začel gledati drugače. Zato torej diatonična in ne klavirska, kot bi bilo zame morda bolj samoumevno. A se želim izpopolniti tudi na klavirski harmoniki,« še pravi Vatovec, ki vadi, se uči in igra skorajda vsak dan, zato drugih hobijev niti nima, sta ga pa vedno zanimali geografija in zgodovina.

Kot dodaja, vselej igra izključno za užitek, nikoli ni ciljal na kakšna tekmovanja ali hrepenel po osvajanju naslovov. A vendar je že osvojil nekaj lovorik. Med drugim je lani in letos osvojil pokal Postojnske jame v kategoriji nad 18 let, najpomembnejšo pa si je zagotovo priigral letos, ko je postal absolutni svetovni prvak.