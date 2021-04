Mami v pomlajeni izvedbi

Za skladbo so mladi Avseniki posneli videospot, nastal je kar v domači gostilni.

Nič ni lepšega kot svoji mami zapeti in zaigrati pesem, ki bo ostala za vedno v zakladnici narodno-zabavne glasbe. Če se to zgodi še na materinski dan, pa je velik poklon ne le za eno, temveč za vse mame na svetu.Tega se je očitno zavedal tudi, ki je pesem Mami ustvaril leta 1988 in jo posvetil svoji mami. Zdaj pa so jo člani Ansambla Saša Avsenika posneli na novo, Gregorjeva hčiin sinpa sta jo posvetila svoji mami. Zanjo so mladi Avseniki posneli tudi videospot, ki je nastal kar v domači Avsenikovi gostilni v Begunjah na Gorenjskem.Pod režijo se je podpisaliz produkcijske skupine MaKo studio. Spomnimo, da je besedilo za omenjeni valček ustvaril, aranžma pa je delo