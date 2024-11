Mala borka Sia prestala že osem kemoterapij

Na dobrodelnem koncertu v četrtek se je spet izkazalo, kako srčni in dobri ljudje smo Slovenke in Slovenci. Na nepozabnem glasbenem večeru v novi dvorani Storžič v Preddvoru je kar 23 nastopajočih glasbenikov in drugih ustvarjalcev nastopilo z eno samo veliko željo – da bi Sia, triletna deklica iz Bašlja, ki se od letošnjega februarja bori z rakom, čim prej ozdravela in da bi njeno srce spet zasijalo tako močno, kot je sijalo, preden so ji postavili diagnozo rak v trebušni votlini, nevroblastom.

Sesul se jim je svet

Deklico Sio smo obiskali že pred koncertom. »Nikoli ne bomo pozabili tistega dneva, ko smo izvedeli za diagnozo. Bil je ponedeljek, 26. februarja, in v trenutku se nam je sesul svet. Bolečina v srcu, solze žalosti, samoobtoževanje, kaj smo naredili narobe, in milijon vprašanj, predvsem pa eno – zakaj Sia. Od takrat si vsi skupaj želimo samo to, da bi ozdravela,« nam je tedaj povedala dekličina 21-letna mamica Maruša Zaplotnik.

Na dobrodelnem koncertu Naše srce sije za Sio je nastopilo kar 23 glasbenikov iz vse Slovenije. FOTO: Visit Preddvor

Hvala za odprta srca! »Bilo je neverjetno čustveno in ganljivo. Izjemen odziv je bil in iz srca se v imenu vseh organizatorjev zahvaljujem vsem nastopajočim iz vse Slovenije, tistim na odru in tistim za njim, Občini Preddvor in vsej lokalni skupnosti ter vsakemu izmed vas, ki ste odprli svoja srca in s svojim prispevkom sooblikovali ta večer, na katerem ste pokazali, kako mogočna je srčnost, ko se združimo za plemenit cilj,« je bila včeraj ganjena Darja Delavec, pobudnica in soorganizatorka dobrodelnega dogodka.

Navihana deklica zapoje v slovenščini in angleščini. FOTO: Tina Horvat

Prikupna in navihana punčka nam je ponudila roko v pozdrav, nato pa pokazala svoje najljubše igračke in nalakirane nohtke. Preštela je od ena do deset, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku, ter zapela še pesmico. Od zdravih otrok se na videz razlikuje le po komaj izraslih laskih in luknjici na vratu, skozi katero ji vnašajo zdravila, kemoterapije in vse drugo, kar potrebuje na svoji poti do zdravja.

Sia je bila pred boleznijo vesela, razigrana in nasmejana punčka. Na začetku januarja so starši začeli opažati težave pri odvajanju blata, Sia pa je postajala vse bolj razdražljiva in jokava. »Ko smo se hoteli naročiti na pregled v Zdravstvenem domu Kranj, nas tam niso resno jemali. Njena pediatrinja nam je po natančnem opisu njenih težav dejala, da je to pogosto pri otrocih te starosti in da naj ji v prehrano damo več sadja in zelenjave in zagotovimo dovolj tekočine. Seveda smo zaupali njeni presoji in še naprej sledili njenim navodilom. A Sia je vse bolj trpela, zaradi napetega trebuščka je že težko sedela in ležala na hrbtu. Po enem tednu smo ponovno poklicali pediatrinjo in odločno zahtevali pregled,« nam je zaupal Sijin oče Dušan Starman.

Sii še lahko pomagamo! Za Sio lahko prispevamo še do 21. novembra s SMS-sporočilom POMAGAMO10 na številko 1919 ali vse do konca decembra z nakazilom na TRR Humanitarne organizacije Lions klub Kranj, IBAN SI56 0700 0000 0709 548 - GB d.d., Kranj - s pripisom: za SIO.

Še pred tretjim rojstnim dnevom je obolela za rakom. FOTO: družinski arhiv

»Kar naenkrat je Sijin trebušček tipalo več pediatrov, bili so brez besed, njihovi pogledi niso obetali nič dobrega. Zatipali so ogromno gmoto v predelu trebuščka in nas takoj napotili na Pediatrično kliniko v Ljubljano.«

Kar 60 narkoz

Od prihoda na pediatrično kliniko se je vse dogajalo zelo hitro. Po številnih preiskavah so ugotovili, da je gmota v trebuhu, ki je narasla na kar 16 centimetrov, nevroblastom, vrsta raka, ki se tvori v živčnih celicah. Zadnji dan februarja je bil dan prvega od osmih ciklov kemoterapij, družina pa se je po dolgem času upanja razveselila tudi, da se bo povečala za še enega člana. »Veselje in žalost v enem. Ponavljaš si samo en stavek – zmagali bomo,« je dejala Maruša. A zaradi skrbi je še nerojenega otroka izgubila po spontanem splavu.

Triletnica Sia je pretrpela že osem kemoterapij, 20 obsevanj, številne druge preiskave, operacije, pri katerih je zaradi zapletov šlo za minute, punkcije kostnega mozga, 60-krat so jo zaradi posegov morali uspavati z narkozo in še in še. Zdaj jo čaka vzdrževalna imunoterapija, predvidoma traja pol leta.

Za Sio so med koncertom zbrali okoli 15.000 evrov prostovoljnih prispevkov.

Mala borka je prestala že osem kemoterapij, 20 obsevanj in številne druge preiskave. FOTO: družinski arhiv

Kot da vse skupaj ni dovolj hudo, se je družina znašla še v hudi finančni stiski. Mlado mamico, ki je pred hčerino boleznijo ravnokar začela delati v novi službi, sta težko breme hčerine bolezni in izgube nerojenega otroka pahnili v globoko žalost in depresijo, dekličin oče je moral zaradi tega ustaviti poslovanje svojega podjetja in vzeti dopust za nego in varstvo otroka. Njuni bolniški sta zelo nizki, odplačujeta še kredit za stanovanje v hiši staršev, kjer živita.

Poleg tega zdravljenje male borke ni zastonj. Zdravstvena zavarovalnica namreč krije le polovico cene za energijske napitke, ki jih otroci z rakom nujno potrebujejo, saj hrane drugače ne morejo zaužiti.

»Težko je prositi ljudi za pomoč, sama niti pomislila nisva na to. Med vsem tem sva bila premalo stabilna, da bi razmišljala o tem. Zdaj sva brez besed, ne veva, kako bi se zahvalila vsem, ki so se odzvali, in kako bi jim lahko povrnila. Bi pa rada predvsem opozorila, da je otroški rak še vedno tabu in da se o tem premalo govori. Najina Sia ni edina! Z našo zgodbo bi rada sporočila ljudem, kako težko je prebolevanje raka za naše otroke,« sta še povedala Maruša in Dušan.

Zelo rada pomaga mamici. FOTO: družinski arhiv